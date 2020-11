Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c76d9c48-4be1-4c71-b5b8-429f7037fb1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc emberrel végzett a japán férfi.","shortLead":"Kilenc emberrel végzett a japán férfi.","id":"20201126_halalbuntetes_japan_sorozatgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c76d9c48-4be1-4c71-b5b8-429f7037fb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a684b37-68b0-4f45-a68e-2f8902ec1b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_halalbuntetes_japan_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. november. 26. 07:11","title":"Halálbüntetést kértek egy japán sorozatgyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","shortLead":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","id":"20201127_diego_maradona_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054f3e-a1f4-49db-a618-09dd856dc4cf","keywords":null,"link":"/sport/20201127_diego_maradona_temetes","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Eltemették Diego Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet továbbra is együttműködik a fővárossal, hogy javuljon a budapesti levegő minősége.","shortLead":"A szervezet továbbra is együttműködik a fővárossal, hogy javuljon a budapesti levegő minősége.","id":"20201126_Levego_Munkacsoport_Budapestert_dijat_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94db43c-796f-46f4-8fba-bdb41019285a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Levego_Munkacsoport_Budapestert_dijat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. november. 26. 08:10","title":"A Levegő Munkacsoport nem veszi át a Budapestért díjat, Karácsony ezt figyelmeztetésnek veszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz kötődő cég ellen folytatott nyomozás jelentését.","shortLead":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz...","id":"20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0f2d40-bc78-47b9-9e4d-807b5c5947d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","timestamp":"2020. november. 26. 16:36","title":"Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","id":"20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3f5bc6-cb28-4cab-ab36-59d30973000a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","timestamp":"2020. november. 27. 07:59","title":"Sportos dízel: itt a 341 lóerős Audi SQ5 Sportback TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen megvédheti adatait.","shortLead":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen...","id":"20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a833695b-e4d7-4903-a062-f1e7f91262aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","timestamp":"2020. november. 26. 08:03","title":"Van egy remek védelmi funkció az androidos mobilokban – így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések, ami után felvételi nélkül mehetnek egyetemre a diákok.","shortLead":"Jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések, ami után felvételi nélkül mehetnek egyetemre...","id":"20201127_Uj_iskolatipus_altalanos_iskola_utan_rogton_az_egyetem_eloszobajaba_mehetnek_a_gerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0828a954-f48f-447f-8fe7-b473cad1ea7f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Uj_iskolatipus_altalanos_iskola_utan_rogton_az_egyetem_eloszobajaba_mehetnek_a_gerekek","timestamp":"2020. november. 27. 14:08","title":"Új iskolatípus: általános iskola után rögtön az egyetem előszobájába mehetnek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]