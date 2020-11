Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben attól féltek, beléjük ütközik egy másik vonat.","shortLead":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben...","id":"20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3e4156-1689-48b9-a250-b1db7da5c264","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","timestamp":"2020. november. 28. 18:33","title":"Egy órát vesztegeltek az utasok, mert a vonat elhagyta két kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával is megpróbálkozott. Ott érték tetten.","shortLead":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával...","id":"20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33321b-035d-4c47-83e0-fa3da8695ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","timestamp":"2020. november. 29. 13:03","title":"Gyújtogató járt a budapesti belvárosban, videón, ahogy elkapják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a posztja után, amelyben többek között Hitlerhez hasonlította Soros Györgyöt, de azóta is folyamatosan nő az aHangon megjelenő kezdeményezés támogatóinak száma. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a posztja után, amelyben többek között...","id":"20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15768-0e8d-4880-a402-f0eee859eafc","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Gálvölgyi János, Geszti Péter és már több mint 9 ezer aláíró követeli petícióban Demeter Szilárd lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések lesznek érvényben az ünnepekkor – ez volt az operatív törzs november 30-i tájékoztatója.","shortLead":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések...","id":"20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803f077c-3461-4062-9f00-4f614ee1f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 30. 11:51","title":"Müller Cecília: Ha minden szabályt betartunk, az ünnepeket a családhoz közelebb tölthetjük el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","shortLead":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed15bda-4316-4e19-a8f8-9bbc22091650","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","timestamp":"2020. november. 29. 17:15","title":"Fejre állt Stroll a Bahreini Nagydíj második rajtjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a szervezőbizottság még nem árult el konkrétumot, egy japán lap már tudni véli a többletkiadások összegét. ","shortLead":"Bár a szervezőbizottság még nem árult el konkrétumot, egy japán lap már tudni véli a többletkiadások összegét. ","id":"20201129_tokioi_olimpia_halasztasa_2_milliard_dollaros_koltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75740740-52e6-4f2a-a983-446bbf45b43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_tokioi_olimpia_halasztasa_2_milliard_dollaros_koltseg","timestamp":"2020. november. 29. 10:48","title":"Tokió 2020: 1,9 milliárd dollárba kerülhet az olimpia halasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","shortLead":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","id":"20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b9e244-b597-4c08-a436-618775937300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","timestamp":"2020. november. 28. 21:48","title":"Financial Times: A briteknél már december 7-én beadhatják az első Pfizer-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]