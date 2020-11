Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé állítja a cégeket és a kormányokat. Ez lesz ugyanis a világ eddigi legnagyobb oltási kampánya.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé...","id":"202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21010da5-1d98-4247-8df0-b3f619c5665d","keywords":null,"link":"/360/202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","timestamp":"2020. november. 29. 11:00","title":"Nagyon jó, hogy készülnek a vakcinák, de hogyan fognak mindenhova eljutni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2146ec2e-6a99-4eed-acbd-bb6d38784480","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi is a különbség a berlini és a leningrádi blokád között? – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Mi is a különbség a berlini és a leningrádi blokád között? – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201128_legihid_Honecker_valasztas_1990_november_28","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2146ec2e-6a99-4eed-acbd-bb6d38784480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc430b-13e8-43b9-85c3-e2fd9514b8c2","keywords":null,"link":"/360/20201128_legihid_Honecker_valasztas_1990_november_28","timestamp":"2020. november. 28. 16:30","title":"Új alapokon a német-szovjet viszony: lőnek és segélyeznek – 1990. november 28.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett, ha nem választják le arról a jogállamisági kritériumot. Mi lehet a vita vége? Mi történik, ha nem lesz hét éves uniós költségvetés? Miért szokatlan Orbán Viktor tárgyalási technikája, és milyen lehet azt hallgatni, hogy Soros György pókként szövi hálóját? Erről beszéltünk a Fülkében Zalán Eszterrel, az Euobserver újságírójával, az Eurológus egyik alapítójával.","shortLead":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett...","id":"20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f8f239-9367-4d44-a877-583a2abc9c15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","timestamp":"2020. november. 28. 14:00","title":"Fülke: Az unióban még mindig nem szoktak hozzá Orbán tárgyalási technikájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bf72fa-2e3c-48e4-953f-c1085619a5e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy számú, stabil minőségű minivesét hoztak létre ausztrál kutatók a 3D-nyomtatáshoz hasonló eljárásra alapuló technológia révén.","shortLead":"Nagy számú, stabil minőségű minivesét hoztak létre ausztrál kutatók a 3D-nyomtatáshoz hasonló eljárásra alapuló...","id":"20201129_minivese_3d_nyomtatas_biotinta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bf72fa-2e3c-48e4-953f-c1085619a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddf1474-722e-4561-81f2-8047219eaff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_minivese_3d_nyomtatas_biotinta","timestamp":"2020. november. 29. 18:03","title":"Egy kis őssejttapasz, némi biotinta, és máris kész a minivese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","shortLead":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","id":"20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e5fcef-544b-494b-967f-d686bafd7dd2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","timestamp":"2020. november. 29. 09:49","title":"Soha nem volt még ilyen forró novemberi éjszaka Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar és a lengyel miniszterelnök közös harcot ígér az uniós költségvetés és a jogállamiság ügyében; miközben rekordot dönt a járvány áldozatainak száma, újrapróbálkozik a vásárlási idősávval a kormány; szállásadók tízezrei maradhatnak ki a szektornak ígért segítségből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar és a lengyel miniszterelnök közös harcot ígér az uniós költségvetés és a jogállamiság ügyében; miközben...","id":"20201129_Es_akkor_eu_jogallamisag_jarvany_idosav_igeretek_csomagolas_cukraszok_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f658da-33f4-4264-b0a1-2f518634371c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Es_akkor_eu_jogallamisag_jarvany_idosav_igeretek_csomagolas_cukraszok_bkk","timestamp":"2020. november. 29. 07:00","title":"És akkor a kasszások már többet nézik az órát, mint az árut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]