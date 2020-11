Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda.

Miután az Idősek Tanácsa arra kérte a kormányt, hogy vezessen be újra vásárlási idősávot, el is készült az erről szóló rendelet – jelentette be Orbán Viktor a Facebookon.

Az idősek hétfőtől péntekig 9 és 11, szombaton és vasárnap 8 és 10 óra között védett sávot kapnak.

A tavaszitól eltérően – amikor 9-12 óra között a 65 évnél idősebbek, máskor pedig a többiek mehettek vásárolni – ezúttal az idősek bármikor mehetnek boltba, a fiatalabbakat viszont a délelőtti kétórás időszakban nem engedhetik be az üzletbe.

Az Idősek Tanácsának kérései nem kell, hogy nagyon meglepjék a kormányt: a szervezet elnöke Orbán Viktor, alelnöke Novák Katalin családügyekért felelős államtitkár, mellettük 12 tagot kért fel a miniszterelnök a részvételre.

A videóban látszik néhány részlet a kormányrendeletből, ebből az is kiderül, hogy ezúttal is a 65 éves korhatár lesz a választóvonal. Az is kiderül ebből, hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép majd hatályba.