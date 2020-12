Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek koronavírus elleni vakcináját. Első körben az idősek, egészségügyi dolgozók kaphatják meg a bizonyítottan működő, semmilyen komolyabb mellékhatást nem okozó oltást.","shortLead":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek...","id":"20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc7078b-06e8-48aa-8b0b-c7a42e31528a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 02. 08:27","title":"Engedélyezték a briteknél a BioNTech és a Pfizer 95 százalékos koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökként ő szorgalmazta a TGV a nagysebességű vasút megépítését, és Helmut Schmidt német kancellárral közösen felkarolta a monetáris unió tervét.","shortLead":"Elnökként ő szorgalmazta a TGV a nagysebességű vasút megépítését, és Helmut Schmidt német kancellárral közösen...","id":"20201203_koronavirus_Valery_Giscard_dEstaing_francia_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abd9c7b-9e6a-48f7-8b12-106c3b193aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_Valery_Giscard_dEstaing_francia_elnok","timestamp":"2020. december. 03. 07:27","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Valéry Giscard d'Estaing egykori francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási csalásról beszél.","shortLead":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási...","id":"20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f1dd45-20be-412f-9ca8-49753c7ce5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","timestamp":"2020. december. 02. 09:32","title":"Rendőrök védik a Trump-hívektől a georgiai választási biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","shortLead":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","id":"20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c05f4-1832-42ac-b445-22668e7d6de6","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","timestamp":"2020. december. 01. 18:56","title":"134 millió állami pénzre pályázhatnak a hajléktalanellátó intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mások mellett a Samsung, az Asus, az LG és a Motorola is azt tervezi, a Qualcomm új chipjét szerelik jövő évi csúcskészülékeikbe. A héten nagyközönség elé lépett lapkáról most több szám is előkerült.","shortLead":"Mások mellett a Samsung, az Asus, az LG és a Motorola is azt tervezi, a Qualcomm új chipjét szerelik jövő évi...","id":"20201203_qualcomm_snapdragon_888_androidos_telefon_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bb58e7-e43f-4705-8df4-4cbdb59a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_qualcomm_snapdragon_888_androidos_telefon_processzor","timestamp":"2020. december. 03. 09:33","title":"Megjöttek a hivatalos adatok: pontosan mire lesz képes a 2021-es csúcsmobilok processzora?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek is elmagyarázhatta például, miért nem közölnek minden adatot. Szerinte Magyarország még az Egészségügyi Világszervezet előtt is jár pár lépéssel.\r

\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek...","id":"20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7b61b-59cc-4361-be83-700ffae0ca58","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","timestamp":"2020. december. 03. 13:23","title":"Müller Cecília: Adatdobálózással nem jutunk sehova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c41a2a-eed6-44a9-828b-9fece25d1325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre a felhőalapú ügyfélkapcsolat-menedzselési megoldásokat kínáló Salesforce – közölte magyar idő szerint kedd este a vállalat.","shortLead":"Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre a felhőalapú ügyfélkapcsolat-menedzselési megoldásokat kínáló...","id":"20201201_slack_felvasarlas_salesforce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c41a2a-eed6-44a9-828b-9fece25d1325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8532ddd5-ea54-4a64-ac7f-1474fada37f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_slack_felvasarlas_salesforce","timestamp":"2020. december. 01. 23:28","title":"7,6 billió forintért megveszi a Slacket a Salesforce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e156e2ed-22e0-410e-a953-6b9ac5bd5fc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit adott nekünk 2020 és mit adhatunk mi még a hátralévő néhány hétben? A Budapest Bike Maffiának van erre egy ötlete.","shortLead":"Mit adott nekünk 2020 és mit adhatunk mi még a hátralévő néhány hétben? A Budapest Bike Maffiának van erre egy ötlete.","id":"20201203_Lehete_meg_kihozni_valami_jot_ebbol_az_evbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e156e2ed-22e0-410e-a953-6b9ac5bd5fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec4f63-e2b2-49ec-8e89-b6ab21fa3c27","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Lehete_meg_kihozni_valami_jot_ebbol_az_evbol","timestamp":"2020. december. 03. 12:00","title":"Lehet-e még valami jót kihozni ebből az évből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]