[{"available":true,"c_guid":"0b441e65-bb79-4cb8-9e8f-3fde5d997ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senkinek nem lenne szabad az alapértékeinket ellenzőket védenie – üzent az Európai Néppárt elnöke.","shortLead":"Senkinek nem lenne szabad az alapértékeinket ellenzőket védenie – üzent az Európai Néppárt elnöke.","id":"20201117_Tusk_jogallamisag_eu_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b441e65-bb79-4cb8-9e8f-3fde5d997ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7acec7d-a556-40cd-a78b-2d59072774de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Tusk_jogallamisag_eu_veto","timestamp":"2020. november. 17. 05:47","title":"Tusk: „Aki a jogállamiság ellen van, Európa ellen van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","shortLead":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","id":"20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c381b3-77a9-4a86-b71e-1c59b1238848","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","timestamp":"2020. november. 18. 07:59","title":"Mostantól egy Mercedes a leggyorsabb sorozatgyártású autó a Nordschleifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","shortLead":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","id":"20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875d013-2dad-4488-bfc6-b9f8fce2e229","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 16. 17:32","title":"Az önkormányzattól kér pénzt defibrillátorra a Jahn Ferenc kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos, az off-roados és az életstílus hangulatot. Kicsit megújult kívül-belül és valamivel jobban a motortérben is.","shortLead":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos...","id":"20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db7c4f-0255-412b-aaa6-cefe730836fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","timestamp":"2020. november. 17. 07:14","title":"Mini Countryman bemutató: egy kicsit több és kicsit kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető weboldalak listáját a Vodafone Magyarország. A vállalat szerint ez a lehetőség hozzájárulhat a lakosság és a vállalkozások tájékozódásához, ezáltal az egészségügyi védekezéshez és a gazdaság működésben tartásához.","shortLead":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető...","id":"20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfefbb83-97ff-4b25-992c-ef0ccf7ee450","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 14:33","title":"Itt a Vodafone ingyennetes listája: mától ezek a weboldalak nem fogyasztják a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","shortLead":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","id":"20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507e5aa-bc18-4333-99f8-ae4ec1ee1b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","timestamp":"2020. november. 16. 18:53","title":"Diszpécserek tartják a kapcsolatot Miskolcon a covidos betegek hozzátartozóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","id":"20201116_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77facd7-87d2-46ae-8a63-b4b13a87f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 15:48","title":"A WHO elnöke szerint a vakcinától még nem fog véget érni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és csoportok gyorsan változó viszonyai adták ki a forradalom eseményeit, melynek középpontjában sok esetben konszolidálatlan, nehéz sorsú emberek álltak. Kritika.","shortLead":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és...","id":"20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dfae67-2acb-4a07-92c1-00012df64508","keywords":null,"link":"/360/20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","timestamp":"2020. november. 16. 16:00","title":"A legenda helyett a valóságot mutatja be 56-ról Eörsi László új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]