[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molly Gibson lehet a világ \"legöregebb\" csecsemője.","shortLead":"Molly Gibson lehet a világ \"legöregebb\" csecsemője.","id":"20201203_fogantatas_embrio_mesterseges_megtermekenyites_orokbefogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7136886f-3500-4dd7-8fa1-b7078a316db5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_fogantatas_embrio_mesterseges_megtermekenyites_orokbefogadas","timestamp":"2020. december. 03. 11:05","title":"27 éve fogant, most született meg egy kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az ország több területén most nincs szükség a mintavételi pontokra.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az ország több területén most nincs szükség a mintavételi pontokra.","id":"20201202_Szurobusz_Budapest_Pest_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a51d9b-a5b9-4c8a-86a8-53db12661326","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szurobusz_Budapest_Pest_megye","timestamp":"2020. december. 02. 10:44","title":"Szerdán csak Budapesten és Pest megyében tesztelnek a szűrőbuszokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cf3df0-7646-4e30-a7a9-c3d9fe9c47c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Octavia legsportosabb kivitele mostantól plugin hibrid hajtással is rendelhető.","shortLead":"Az Octavia legsportosabb kivitele mostantól plugin hibrid hajtással is rendelhető.","id":"20201202_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40cf3df0-7646-4e30-a7a9-c3d9fe9c47c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b45c98c-6643-4f53-8347-c9d47d08f422","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. december. 02. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a35988b-31f2-438d-add1-e6c1f405a559","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győzött a katalán csapat a magyar bajnok ellen a Puskás Arénában. ","shortLead":"Könnyedén győzött a katalán csapat a magyar bajnok ellen a Puskás Arénában. ","id":"20201203_szerhij_rebrov_ferencvaros_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a35988b-31f2-438d-add1-e6c1f405a559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8248164e-1f37-4975-a968-53d2178e18e4","keywords":null,"link":"/sport/20201203_szerhij_rebrov_ferencvaros_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. december. 03. 06:54","title":"Botka a Barcelona elleni vereségről: Azt éreztük, extrát tudunk nyújtani, de sajnos nagyon hamar eldőlt, hogy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","shortLead":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","id":"20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4547bfa5-a66f-42a6-8f99-1d475a0f8fa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","timestamp":"2020. december. 03. 06:41","title":"Szupermenő lett ez a vadonatúj 2020-as Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63125ee-c3b3-4e72-a21f-2689c6b75b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megismételte a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát Gulyás Gergely, majd elismerően nyilatkozott Szájer Józsefről a csütörtöki kormányinfón. Tavaly december 31-i szinten befagyasztják az adók mértékét, ezt az önkormányzatok sem léphetik túl.","shortLead":"Megismételte a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát Gulyás Gergely, majd elismerően nyilatkozott Szájer Józsefről...","id":"20201203_Kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63125ee-c3b3-4e72-a21f-2689c6b75b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9e5efd-9f29-46e2-a9d3-76de73320bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 03. 11:00","title":"Gulyás: \"Nagyra becsülöm Szájer József 30 éves munkáját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","shortLead":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","id":"20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052ae2-1e28-4fcf-b451-cc9118870940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","timestamp":"2020. december. 02. 16:01","title":"Több mint 300 autó adásvételi papírjával trükköztek csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]