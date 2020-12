Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is intő jel a térség erőviszonyainak megváltozására.","shortLead":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is...","id":"20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb19d8-c78a-4c2b-8748-f778bb17658b","keywords":null,"link":"/360/20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","timestamp":"2020. december. 02. 17:00","title":"Pattanásig feszülnek az idegek a Közel-Keleten az iráni atomtudós likvidálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő nyári Broadway sikereiben! És mindhárman szeretik a karácsonyt, ami bár lehet, hogy idén eltér a megszokottaktól, mégis nagyon várják.","shortLead":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri...","id":"20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbae00-caa4-43f8-bd88-801e4f722810","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","timestamp":"2020. december. 02. 11:30","title":"Így ünneplik a karácsonyt a Szegedi Szabadtéri Játékok sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát először a politikában keresték a brüsszeli döntéshozók. Logikusnak tűnt, hogy Orbán Viktor harcai felemésztették a kormánypárt első számú európai politikusát. Szájer is engedte, hogy ez legyen a látszat. Mint kiderült, nem a jó ízlés támadt fel benne, csak a testi vágy. ","shortLead":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát...","id":"20201202_Megbukott_mire_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4de8dc-8f61-4d9e-b7e4-054f7023492c","keywords":null,"link":"/360/20201202_Megbukott_mire_lebukott","timestamp":"2020. december. 02. 06:30","title":"Már a botrányos házibuli előtt romokban volt a Fidesz-alapító Szájer József brüsszeli karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df0ba9-b886-4a25-b2f9-47aeb1753187","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","timestamp":"2020. december. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül népszerűsíti az önkormányzatot egy erre megbízott cég.","shortLead":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül...","id":"20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fd169-a391-41b1-9a53-64c0de2b7324","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","timestamp":"2020. december. 02. 17:16","title":"Havi 800 ezerbe kerül Horváth Csaba imázsépítése Zuglónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","shortLead":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","id":"20201202_Belgium_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7eee3a-ae61-484f-8aa7-33c1760f3fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Belgium_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 19:23","title":"Belgium már január elején elkezdheti a lakosság beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kormány 700 millió eurót szán a vakcinák megvásárlására.","shortLead":"A kormány 700 millió eurót szán a vakcinák megvásárlására.","id":"20201201_Januar_elejen_kezdhetik_meg_az_oltast_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac352d-4c0e-4d8e-bd0d-ba7a75f7f90e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_Januar_elejen_kezdhetik_meg_az_oltast_Hollandiaban","timestamp":"2020. december. 01. 20:48","title":"Január elején kezdhetik meg az oltást Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is megszólalt az ügyről.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is...","id":"20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61a28f-0ddf-40c8-9cfe-e5b8adeaa359","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","timestamp":"2020. december. 02. 18:20","title":"Szájer József kilépett a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]