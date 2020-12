Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 23 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 23 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.","id":"20201203_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d4536d-73f5-477a-ad7a-b72c7e3a1a2d","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2020. december. 03. 19:08","title":"Közel ezer ember halt meg egy nap alatt koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","shortLead":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","id":"20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bb8a10-106e-4f4c-9d63-bff678b1f5c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","timestamp":"2020. december. 04. 08:59","title":"Szomorúan kezdődik 2021 is: közönség nélkül tartják meg a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","shortLead":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","id":"20201204_ipar_valsag_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da6a1e9-14be-4513-b3e4-5cec5845c340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_ipar_valsag_ksh","timestamp":"2020. december. 04. 09:41","title":"Kiheverte a magyar ipar a válság első hullámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","id":"20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216299a-d67e-4e4b-8c1f-e799e08db744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","timestamp":"2020. december. 03. 07:38","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","shortLead":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","id":"20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743d951-d004-4d8d-bf42-a6885c34836c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 03. 10:42","title":"Catherine O'Hara újraalkotta a Reszkessetek betörők! ájulós jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f9a5ad-611d-45e0-a0a4-9dbdcd954cbe","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A brit ArtReview folyóirat minden évben összeállítja a nemzetközi művészeti színtér és műkereskedelem 100 legbefolyásosabb szereplőjének rangsorát, a Power 100-at.","shortLead":"A brit ArtReview folyóirat minden évben összeállítja a nemzetközi művészeti színtér és műkereskedelem 100...","id":"20201203_Elsokent_kerult_magyar_szereplo_a_Power_100ba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f9a5ad-611d-45e0-a0a4-9dbdcd954cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a06fa-6fd9-4a72-a452-d264a7234907","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201203_Elsokent_kerult_magyar_szereplo_a_Power_100ba","timestamp":"2020. december. 03. 13:20","title":"Elsőként került magyar szereplő a Power 100-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad a szavazáskor.","shortLead":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad...","id":"20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0b2a8-e855-4ce2-b87d-d3ff5c80aed8","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Elutasíthatja az Európai Bíróság Magyarország keresetét a Sargentini-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]