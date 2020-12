Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","shortLead":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","id":"20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375ce47-0e24-4129-b4fd-450d0bd34646","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","timestamp":"2020. december. 05. 08:20","title":"Bayer Zsolt már nem vádolja régi harcostársát pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz, hogy kiadja szokásos ünnepi hirdetését, amelynek üzenete a szórakozás és a kapcsolattartás a vállalat eszközeivel.","shortLead":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz...","id":"20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a83409-03d2-4617-9d95-e133d63eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. december. 05. 12:03","title":"Ez az ünnep más lesz: megjött a Microsoft 2020-as karácsonyi reklámklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","shortLead":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","id":"20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5055b2-4818-45bb-9099-a67c15a124f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","timestamp":"2020. december. 06. 14:45","title":"Irányított rádiósugarak okozhatták a havannai szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szlovén kormány elfogadta a nemzeti oltási tervet és ennek értelmében ingyenes és önkéntes lesz az új típusú koronavírus(SARS-CoV-2) elleni védőoltás.","shortLead":"A szlovén kormány elfogadta a nemzeti oltási tervet és ennek értelmében ingyenes és önkéntes lesz az új típusú...","id":"20201205_Ingyenes_es_onkentes_lesz_a_koronavirusoltas_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d556ba97-0ca8-4c67-bfac-82c6b36d5fb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Ingyenes_es_onkentes_lesz_a_koronavirusoltas_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 05. 16:15","title":"Ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus-oltás Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi láncokat. Ehhez erőteljesen protekcionista gazdaságpolitikai lépéseket harangozott be, szerinte cél a magyar nemzeti kiskereskedelem.","shortLead":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi...","id":"20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761a261-c562-4cdd-bf4f-e04aeaeee767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","timestamp":"2020. december. 04. 17:55","title":"A kormány célkeresztjében a Lidl, az Aldi és a Tesco? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon vasárnap.","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon...","id":"20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64287ac-153b-4545-8534-5208664727e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","timestamp":"2020. december. 06. 10:55","title":"A magyarlakta térségekben még az átlagnál is kevesebben szavaznak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk a lengyel és a magyar jogsértéseket, írja az osztrák Profil. ","shortLead":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk...","id":"20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547e892-e81d-4807-ac60-7f2e5736f617","keywords":null,"link":"/360/20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","timestamp":"2020. december. 06. 09:00","title":"Osztrák elemző: A szex ilyen is, meg olyan is, a jogállamiság azonban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]