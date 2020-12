Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","shortLead":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","id":"20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f379196-1787-480a-85b0-7a3a1a123bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","timestamp":"2020. december. 07. 08:38","title":"Videó: Menet közben csapódott fel egy autó motorházteteje a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek száma; Magyarországon az utóbbi időszakban nem emelkedett kiugróan sem a fertőzöttek, sem pedig a halottak száma, vagyis egy ilyen platóra került a járvány - ezt az M1-nek mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.","shortLead":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek...","id":"20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e6606-e596-4a58-87e3-f76b7e86882f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 15:22","title":"Szlávik szerint már a platón van a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f342805e-a34e-4480-8840-d97afd3cce46","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az új Defender nagyon más lett, mint az egészen a második világháború utáni évekig visszaeredeztethető elődje, de valahogy mégis megőrzött valamennyit annak semmi máshoz sem hasonlítható karakteréből.","shortLead":"Az új Defender nagyon más lett, mint az egészen a második világháború utáni évekig visszaeredeztethető elődje, de...","id":"20201206_land_rover_defender_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f342805e-a34e-4480-8840-d97afd3cce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa61a6b-63e3-408a-83eb-49cca020b73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_land_rover_defender_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. december. 06. 11:00","title":"Védelmező: teszten a több évtized után teljesen megújult Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","shortLead":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","id":"20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26b2fb-bda0-40fb-aee6-44d00e030a1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","timestamp":"2020. december. 07. 13:07","title":"Bezárhatnak a boltok a bevásárlóközpontokban, ha nem kapnak a kormánytól segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul.","shortLead":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor...","id":"20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517a40c-5b19-4c2e-a003-7ba6630161b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","timestamp":"2020. december. 06. 22:46","title":"Jönnek a részeredmények: vezetnek a szociáldemokraták, erős a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be a parlamentbe. Nem most először tett ilyen bejelentést.","shortLead":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be...","id":"20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94887b7-4a63-47f9-bccf-e4e9bebcbbe6","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","timestamp":"2020. december. 07. 06:50","title":"Visszavonul a politikától Victor Ponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff5f307-59ac-4cbf-90f6-52bced2cba6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnéztük, milyen a helyi tűzoltóság karácsonyi hangulatú létrás autója. ","shortLead":"Megnéztük, milyen a helyi tűzoltóság karácsonyi hangulatú létrás autója. ","id":"20201207_igy_vilagit_a_karacsonyra_feldiszitett_pomazi_tuzoltoauto__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff5f307-59ac-4cbf-90f6-52bced2cba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1f4d0a-5e62-4d00-bb43-ab593a44072e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_igy_vilagit_a_karacsonyra_feldiszitett_pomazi_tuzoltoauto__fotok","timestamp":"2020. december. 07. 09:21","title":"Így világít a karácsonyra feldíszített pomázi tűzoltóautó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel 5 százalék előnnyel nyerheti az ellenzéki Szociáldemokrata Párt a román parlamenti választást. De nincs itt vége, a második helyen végző Nemzeti Liberális Párt bízik abban, hogy ők tudnak koalíciós partnereket találni.","shortLead":"Közel 5 százalék előnnyel nyerheti az ellenzéki Szociáldemokrata Párt a román parlamenti választást. De nincs itt vége...","id":"20201207_romania_valasztas_roman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea01ed-9a1d-4c70-bb2c-f37e5afefa60","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_romania_valasztas_roman","timestamp":"2020. december. 07. 05:55","title":"A szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot Romániában, de nem biztos, hogy ők alakíthatnak kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]