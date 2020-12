Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","shortLead":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","id":"20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d54f557-c617-4af5-b44b-0eb3305c8c78","keywords":null,"link":"/elet/20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","timestamp":"2020. december. 09. 17:28","title":"Ismert magyar színészek olvasnak fel részeket a Meseország mindenkiéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","shortLead":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","id":"20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876fef44-4ff9-4de3-8672-7309e783475e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","timestamp":"2020. december. 09. 12:44","title":"Legendás sportkocsinak állít emléket a limitált sorozatú új Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","shortLead":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","id":"20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b318f1-a8b3-400c-b5f0-0fe075535c25","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","timestamp":"2020. december. 09. 08:30","title":"Mi legyen az antiszemita alkotásokkal, ha azok több száz évesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit nem tudták megmenteni. Az ápoló ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit...","id":"20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517651e5-e208-4d1b-812e-cc0f41b00fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","timestamp":"2020. december. 09. 15:26","title":"Vádat emeltek az ápoló ellen, aki rossz gyógyszert adott a betegnek, és az meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és a légszennyezés miatt itt, mint máshol a világon. ","shortLead":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és...","id":"20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72b1f19-3fd8-4c9b-8389-f1d40e108dc8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","timestamp":"2020. december. 08. 19:04","title":"Európában szedik a legtöbb áldozatot a hőhullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható telefonjának újabb változata.","shortLead":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható...","id":"20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1c866-5e93-4219-bd08-f7b4bb41e85c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","timestamp":"2020. december. 10. 14:33","title":"Felénk is kerülhet a Royole új összehajtható telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","shortLead":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","id":"20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcfca6-1335-4d60-96f0-05dde47ec268","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","timestamp":"2020. december. 10. 05:28","title":"Adóellenőrzést kapott a nyakába Joe Biden fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]