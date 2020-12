Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b18f77d-49b4-420c-92b3-7d4d8ffce963","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrautó vezetője a piros lámpán is áthajtott.","shortLead":"A rendőrautó vezetője a piros lámpán is áthajtott.","id":"20201209_Video_elsobbseg_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b18f77d-49b4-420c-92b3-7d4d8ffce963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcd87c2-6d03-44a3-b2a0-7a1093ef8f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Video_elsobbseg_rendor","timestamp":"2020. december. 09. 21:51","title":"Videón, ahogy a szabálytalan rendőrök nem adják meg az elsőbbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő homoszexuális. A kettő közti különbség ilyen értelemben érdektelen, írja szerzőnk. Ha egy politikus homofób uszító vagy fedezi pártja uszítását, éppen eleget tudunk róla, hogy kiérdemelje megvetésünket. Vélemény.","shortLead":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő...","id":"20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbeff37-7c86-499f-95a3-670e6c940607","keywords":null,"link":"/360/20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Róth Elza: A Szájer-ügy valójában nem közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Vadai Ágnes DK-s képviselő fordult írásbeli kérdéssel a legfőbb ügyészhez, aki továbbította a levelet a rendőrségre. ","shortLead":"Az ügyben Vadai Ágnes DK-s képviselő fordult írásbeli kérdéssel a legfőbb ügyészhez, aki továbbította a levelet...","id":"20201208_vadai_agnes_dk_polt_peter_feljelentes_magno_studio_kft_antenna_hungaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4652b3-81a3-4f1c-bea1-df9d0a974669","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vadai_agnes_dk_polt_peter_feljelentes_magno_studio_kft_antenna_hungaria","timestamp":"2020. december. 08. 14:20","title":"Polt feljelentésként értékelte Vadai kérdését: a rendőrség vizsgálhatja, miért kerül milliókba egy pár perces műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakmai alapon döntik el, hogy milyen oltást lehet beadatni. A Koronavírus Sajtóközpont kedden délután szembemenve Müllerrel azt közölte, igenis lehet majd választani. ","shortLead":"Szakmai alapon döntik el, hogy milyen oltást lehet beadatni. A Koronavírus Sajtóközpont kedden délután szembemenve...","id":"20201208_vakcina_regisztracio_oltas_kivalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2fb17c-b015-4f74-8bc6-54ff1a21373f","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vakcina_regisztracio_oltas_kivalasztasa","timestamp":"2020. december. 08. 13:16","title":"Müller: Nem lehet majd választani a koronavírus-oltások közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","shortLead":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","id":"20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4e7d57-ec1d-4228-b970-90623bbf5f12","keywords":null,"link":"/elet/20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","timestamp":"2020. december. 09. 11:08","title":"Mitől lesz jó a bejgli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","shortLead":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","id":"20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d54f557-c617-4af5-b44b-0eb3305c8c78","keywords":null,"link":"/elet/20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","timestamp":"2020. december. 09. 17:28","title":"Ismert magyar színészek olvasnak fel részeket a Meseország mindenkiéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején – jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alakszandr Gincburg.","shortLead":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején –...","id":"20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44426a1b-aa88-4211-8e0a-88c7efab7fbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 09. 17:37","title":"Orosz tudósok: egy kis vodka mehet a vakcina mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]