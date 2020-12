Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert nem tekinti legitimnek az Alaptörvényt sem.","shortLead":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert...","id":"20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccda4fb-633a-47a1-b192-6593cf0cf89e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","timestamp":"2020. december. 15. 13:58","title":"A lopás legalizálása, az alkotmányozás szégyene: reagáltak az ellenzéki pártok az alkotmánymódosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","id":"20201216_fovaros_ingyenes_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551bfb9-c50b-45d7-a398-dc865e72ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_fovaros_ingyenes_teszt","timestamp":"2020. december. 16. 14:12","title":"Aki gyors, ingyen teszteltetheti magát karácsony előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","shortLead":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","id":"20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7972c8f3-e748-4fbf-8ce3-831c4257863d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","timestamp":"2020. december. 16. 10:03","title":"Az LG új találmánya: az átlátszó ajtó, ami egyúttal képernyő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána egy másik tanyán folytatták tevékenységüket. ","shortLead":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána...","id":"20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b0609-cba2-4315-ae97-9aa90ee91a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","timestamp":"2020. december. 16. 15:17","title":"166 kutyát mentettek ki egy nyírbogáti pártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","shortLead":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c473504-fded-40c7-a7ac-3e6722cb1e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 15. 14:06","title":"Még az idén megkezdenék a Honvédkórház dolgozóinak beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882e96f5-c2b8-4de4-9661-4e0236ccdc43","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Marius von Mayenburg A kő című kamaradrámájában az idő, akár a csapongó emlékezet, változik, de olykor egymásba folyik 1935 és 1993 között.","shortLead":"Marius von Mayenburg A kő című kamaradrámájában az idő, akár a csapongó emlékezet, változik, de olykor egymásba folyik...","id":"202050_vigstreamhaz__ugyanaz_a_haz_marius_von_mayenburg_ako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=882e96f5-c2b8-4de4-9661-4e0236ccdc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119b077-f8b1-442f-963d-18d63a36d9f2","keywords":null,"link":"/360/202050_vigstreamhaz__ugyanaz_a_haz_marius_von_mayenburg_ako","timestamp":"2020. december. 15. 15:30","title":"Fájdalmas és groteszk családtörténetet mutatott be a VígStreamHáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem járnának jól.","shortLead":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem...","id":"20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481cf246-55d1-41a3-8cac-4b8336f5c013","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","timestamp":"2020. december. 14. 16:02","title":"A Thyssenkrupp drágállja a német kormányzati segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]