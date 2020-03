Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Már a kiadó dolgozói is tilatkoznak. A rendező fia közleményben adott hangot a felháborodásának.



","shortLead":"Már a kiadó dolgozói is tilatkoznak. A rendező fia közleményben adott hangot a felháborodásának.



","id":"20200308_Egyre_nagyobb_a_botrany_Woody_Allen_oneletrajza_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62250f08-9434-4156-a9fd-4632284ab2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Egyre_nagyobb_a_botrany_Woody_Allen_oneletrajza_korul","timestamp":"2020. március. 08. 07:30","title":"Egyre nagyobb a botrány Woody Allen önéletrajza körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tévez góljával gyűrték le Maradona együttesét.","shortLead":"Tévez góljával gyűrték le Maradona együttesét.","id":"20200308_Legendak_osszecsapasat_kovetoen_bajnok_a_Boca_Juniors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b682ade-7c44-4882-85c2-946e63edbe78","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Legendak_osszecsapasat_kovetoen_bajnok_a_Boca_Juniors","timestamp":"2020. március. 08. 15:00","title":"Legendák összecsapását követően bajnok a Boca Juniors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását: március 7-én és március 8-án egész nap közlekedhetnek a magyarországi utakon.\r

","shortLead":"Felfüggesztik a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását: március 7-én és március 8-án egész nap...","id":"20200307_koronavirus_magyarorszag_kamionstop_feloldas_aruellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff1ce3-6bff-44fa-8299-1adc4af35a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_koronavirus_magyarorszag_kamionstop_feloldas_aruellatas","timestamp":"2020. március. 07. 09:38","title":"Feloldják a hétvégi kamionstopot a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán turista egyike sem szenved koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán...","id":"20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742a9c7-50f4-4dd9-8853-d03fefcdf0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","timestamp":"2020. március. 07. 12:50","title":"Nem a koronavírustól köhögtek a Kálvin térről begyűjtött japán turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert vetette be a Google, hogy megakadályozza a rosszindulatú csatolmányok ténykedését: segítségül hívta a gépi tanulást.","shortLead":"Az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert vetette be a Google, hogy megakadályozza a rosszindulatú...","id":"20200307_google_gmail_office_csatolmany_szkenneles_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62cd5a0-893f-4f0a-a5e4-c39c161abd67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_google_gmail_office_csatolmany_szkenneles_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 07. 11:03","title":"Van Gmailje? Nehéztüzérséget vet be a Google a rosszindulatú csatolmányok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is diagnosztizálták az első eseteket. Kínán kívül már mintegy 90 országban jelent meg a kórokozó.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is...","id":"20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_ujabb_orszagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a70ac0-d37c-40e1-881c-b0bfcbf8a1cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_ujabb_orszagok","timestamp":"2020. március. 07. 22:53","title":"Hat újabb országban jelent meg a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított \"vörös zónává\".","shortLead":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított...","id":"20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a938fcb1-f4a0-46e6-a2da-4b9897a2a69a","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","timestamp":"2020. március. 08. 08:16","title":"16 millió embert érint a vesztegzár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]