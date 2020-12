Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja az Országgyűlés.

","shortLead":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja...","id":"20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cb9f7-171a-4901-be8c-e2c1f7dd8291","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 15. 07:39","title":"Ma szavaz a parlament az alaptörvény 9. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni pontosan, hogy december 16-án vagy 17-én, de az biztos, hogy 250 éve Bonnban született Ludwig van Beethoven, minden idők egyik legnagyobb zenei lángelméje.



","shortLead":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni...","id":"20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86561-3923-487b-b888-e39c5ab973b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","timestamp":"2020. december. 16. 10:43","title":"Siketen írta meg Európa himnuszát – 250 éve született Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d916b5e6-82cd-45e8-8088-d7d14175089d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Covid-klinika melletti házban \"ünnepeltek\" a résztvevők egy születésnapot.","shortLead":"Egy Covid-klinika melletti házban \"ünnepeltek\" a résztvevők egy születésnapot.","id":"20201214_szexparti_belgium_rendorseg_covid_klinika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d916b5e6-82cd-45e8-8088-d7d14175089d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09967691-f4f8-4898-bd3b-222f2e8ac2d7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_szexparti_belgium_rendorseg_covid_klinika","timestamp":"2020. december. 14. 18:44","title":"Most egy 52 fős szexpartira csaptak le a belga rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olasz, francia és német kezdeményezésre egymással egyeztetve kezd több ország oltási kampányba.","shortLead":"Olasz, francia és német kezdeményezésre egymással egyeztetve kezd több ország oltási kampányba.","id":"20201215_koronavirus_elleni_oltasi_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f6e71f-b0e7-428b-966c-37a43c50e455","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_koronavirus_elleni_oltasi_kampany","timestamp":"2020. december. 15. 21:52","title":"Nyolc nyugat-európai ország összehangolva indítja el a koronavírus elleni oltási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 ezer euró büntetést ért a nemi diszkrimináció.","shortLead":"90 ezer euró büntetést ért a nemi diszkrimináció.","id":"20201215_parizs_nok_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82813cf-3d44-4ca0-8016-baec09a06bdc","keywords":null,"link":"/elet/20201215_parizs_nok_buntetes","timestamp":"2020. december. 15. 19:51","title":"Megbüntették a párizsi városvezetést, mert túl sok nőt alkalmaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e1089-b8e4-41e8-b497-8af4cda5d120","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar EP-képviselők szeretnék elkerülni, hogy távozniuk kelljen az Európai Néppárt strasbourgi frakciójából, és ez a törekvésük nagyon is egybevág a német kancellár álláspontjával – jelentette megbízható forrásokra hivatkozva a Politico.","shortLead":"A magyar EP-képviselők szeretnék elkerülni, hogy távozniuk kelljen az Európai Néppárt strasbourgi frakciójából, és...","id":"20201216_Politico_Ha_Merkelen_mulik_soha_nem_zarjak_ki_Deutschot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e1089-b8e4-41e8-b497-8af4cda5d120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9417c85d-f282-4a7c-a415-2c460abac8fe","keywords":null,"link":"/360/20201216_Politico_Ha_Merkelen_mulik_soha_nem_zarjak_ki_Deutschot","timestamp":"2020. december. 16. 07:21","title":"Politico: Ha Merkelen múlik, soha nem zárják ki Deutschot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel Mexikóvárosban.","shortLead":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel...","id":"20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a56bc4-0e36-4548-8224-2235e45cfbe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","timestamp":"2020. december. 15. 07:33","title":"Már 795 emberi koponyára bukkantak az ősi azték templomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]