[{"available":true,"c_guid":"d538aa05-1a03-48e3-9b7c-f13251289886","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"57 év után újra demokratikusan választott össznémet parlament ülésezik Berlinben, a vezérgondolat: európai Németország. – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"57 év után újra demokratikusan választott össznémet parlament ülésezik Berlinben, a vezérgondolat: európai Németország...","id":"20201219_Trabant_USA_Willy_Brandt_emlekmu_1990_december_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d538aa05-1a03-48e3-9b7c-f13251289886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9778c87c-3ac4-4b64-8031-4493690d7999","keywords":null,"link":"/360/20201219_Trabant_USA_Willy_Brandt_emlekmu_1990_december_19","timestamp":"2020. december. 19. 16:30","title":"Trabantot exportálnak az USA-ba – 1990. december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eb07a6-612f-4f26-9149-b4e30abdbf26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos szerint az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésnek semmi köze a válságkezeléshez.","shortLead":"Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos szerint az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésnek semmi köze...","id":"20201220_Fuggetlen_orszaggyulesi_kepviselok_is_tiltakoznak_az_iparuzesi_ado_csokkentese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06eb07a6-612f-4f26-9149-b4e30abdbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9ba1b1-2f5d-49f5-bd3d-cc1be603b477","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Fuggetlen_orszaggyulesi_kepviselok_is_tiltakoznak_az_iparuzesi_ado_csokkentese_ellen","timestamp":"2020. december. 20. 08:52","title":"Szél: Orbán inkább Mészáros Lőrincet adóztassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer forint felett kínálnak szinte komplett felsőkategóriás szolgáltatáskört. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer...","id":"20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79cd078-eeb9-4643-a9cb-6cfb9272e04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 19. 20:00","title":"T, mint telitalálat? Teszten két jó áron kínált 5G-s csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük a SMIC vezető kínai chipgyártó vállalatot és az SZ DJI Technology nevű dróngyártót. Trump egyúttal aláírta a törvényt, amely kínai vállalatokat is kizárhat az amerikai tőzsdei kereskedelemből.","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük...","id":"20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ba3d6c-8b49-4b77-9eb8-c987f6439653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","timestamp":"2020. december. 19. 09:22","title":"A távozó Trump még egyet-kettőt odacsapott Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) engedélyezte pénteken a Moderna amerikai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni oltóanyagának szükséghelyzeti alkalmazását. Az oltóanyagot főként vidéki kórházakban fogják alkalmazni.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) engedélyezte pénteken a Moderna amerikai gyógyszergyártó cég...","id":"20201219_Az_amerikai_gyogyszerfelugyelet_engedelyezte_a_Modernavakcina_szukseghelyzeti_alkalmazasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95583947-7886-4b2e-a962-664d35262d85","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Az_amerikai_gyogyszerfelugyelet_engedelyezte_a_Modernavakcina_szukseghelyzeti_alkalmazasat","timestamp":"2020. december. 19. 08:16","title":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Moderna-vakcina szükséghelyzeti alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták a várva várt számokat.","shortLead":"Kihúzták a várva várt számokat.","id":"20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9a61f-7264-46dd-995b-d6adff6f062d","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. december. 19. 20:04","title":"Van telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de előnye egy nap alatt jelentősen csökkent a második helyezett honfitárssal, Charlie Dalinnal (Apivia) szemben.","shortLead":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de...","id":"20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8950aa-06a6-467e-95e7-6bd835b949f2","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","timestamp":"2020. december. 19. 13:44","title":"Vendée Globe: Bestaven az élen, jelentősen csökkent Dalin hátránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6024b7-bf97-43b1-b982-fade6da130aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két előzést láthatunk a kisfilmen, mindkettő minimum problémás.","shortLead":"Két előzést láthatunk a kisfilmen, mindkettő minimum problémás.","id":"20201219_Ujabb_video_kerult_elo_egy_olyan_soforrol_akinek_el_kene_venni_egy_eletre_a_jogsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e6024b7-bf97-43b1-b982-fade6da130aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2111595b-8cb2-49e7-abcd-a90475388a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Ujabb_video_kerult_elo_egy_olyan_soforrol_akinek_el_kene_venni_egy_eletre_a_jogsijat","timestamp":"2020. december. 19. 12:34","title":"Újabb videó került elő, egy olyan sofőrről, akinek egy életre el kéne venni a jogsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]