[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országba Angliából érkezett az ú, a korábbinál jobban fertőző vírus.\r

\r

","shortLead":"Mindkét országba Angliából érkezett az ú, a korábbinál jobban fertőző vírus.\r

\r

","id":"20201226_Franciaorszagban_is_Japanban_is_megjelent_a_NagyBritanniaban_azonositott_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b6aae-9986-4aeb-921c-54464a039dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Franciaorszagban_is_Japanban_is_megjelent_a_NagyBritanniaban_azonositott_mutacio","timestamp":"2020. december. 26. 08:35","title":"Franciaországban is Japánban is megjelent a Nagy-Britanniában azonosított mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c06cab-787d-47d7-87fb-b08ec9158199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem maradtak ki az örökzöld témák sem a bingóból, avagy hol vannak már az unokák?","shortLead":"Nem maradtak ki az örökzöld témák sem a bingóból, avagy hol vannak már az unokák?","id":"20201224_karacsony_bullshit_bingo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c06cab-787d-47d7-87fb-b08ec9158199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a8feb-297c-455c-9c94-e846bf047850","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_karacsony_bullshit_bingo","timestamp":"2020. december. 24. 18:53","title":"Szájer, Trump és korona: itt az idei karácsonyi bullshit-bingó az ünnepi beszélgetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","shortLead":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","id":"20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e1895-145d-4dd1-89fb-bc7e62ca79fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","timestamp":"2020. december. 24. 15:53","title":"Megszületett a Brexit-megállapodás az EU és a britek jövőbeli viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben - jelentette be az afgán főváros rendőrsége.\r

\r

","shortLead":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos...","id":"20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d87b777-ce04-445e-a122-133b85e1ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. december. 26. 11:02","title":"Robbantások Kabulban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","shortLead":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","id":"20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f22a66-e908-4026-82f8-c51399670e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","timestamp":"2020. december. 24. 14:55","title":"Meggyógyult a koronavírusból Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia, Matthias, aki színészként eljátszotta apja megbuktatója, egy keletnémet kém szerepét?","shortLead":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia...","id":"202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8127e5e-2abb-4887-81b6-6cd39184b308","keywords":null,"link":"/360/202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","timestamp":"2020. december. 24. 16:00","title":"Különös történelem: egy férfi, aki eljátszotta Nobel-békedíjas apja megbuktatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4869081-3309-4571-815c-960552e3c342","keywords":null,"link":"/elet/20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","timestamp":"2020. december. 25. 09:29","title":"Karján a legkisebb unokájával kívánt boldog karácsonyt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Boris Johnson személyében egy mintaszerű opportunista szenvedett vereséget a Brexit-tárgyalásokon - írja a német hetilap. ","shortLead":"Boris Johnson személyében egy mintaszerű opportunista szenvedett vereséget a Brexit-tárgyalásokon - írja a német...","id":"20201225_Brexitegyemeny_harangoztak_a_populizmusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e17a52-4e67-4e4a-9d53-81030fb78654","keywords":null,"link":"/360/20201225_Brexitegyemeny_harangoztak_a_populizmusnak","timestamp":"2020. december. 25. 09:00","title":"Die Zeit: A Brexit-egyezmény újabb kudarc a populizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]