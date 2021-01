Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","shortLead":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","id":"20210106_Valton_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da019e16-afe7-42f1-ba50-fed295557888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210106_Valton_Puskas_Arena","timestamp":"2021. január. 06. 09:50","title":"1,8 milliárdért védheti a Valton a Puskás Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk negatív körülményeinkkel és zavaró érzéseinkkel.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk...","id":"20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f667b5b-c260-4e3c-a998-87dfe815028f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","timestamp":"2021. január. 05. 13:30","title":"Harmónia akkor is, ha az élet nehéz, és mi sem vagyunk túl optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b864981-7658-4fbc-a32d-22a55192338c","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b864981-7658-4fbc-a32d-22a55192338c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2021. január. 06. 07:30","title":"A stressz az életünk része, de mikor lesz belőle depresszió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"9ed47936-8c64-4031-acd5-7af0498d0a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A King of Fans mennyezeti ventilátoráról kiderült, a gyári összeszerelés során két csavart nem jól rögzítettek benne, ami miatt használat közben lerepülhet az egyik lapát. Két esetben már meg is történt a baj.","shortLead":"A King of Fans mennyezeti ventilátoráról kiderült, a gyári összeszerelés során két csavart nem jól rögzítettek benne...","id":"20210106_ventilator_visszahivas_muszaki_hiba_meghibasodas_hampton_bay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed47936-8c64-4031-acd5-7af0498d0a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310518f1-7cd4-4134-9e68-cea8331c7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_ventilator_visszahivas_muszaki_hiba_meghibasodas_hampton_bay","timestamp":"2021. január. 06. 11:33","title":"190 ezer mennyezeti ventilátort kellett visszahívni Amerikában, lerepülhet a méretes lapátjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebben haltak meg kihűlés miatt Budapesten, mint a korábbi években.","shortLead":"Sokkal kevesebben haltak meg kihűlés miatt Budapesten, mint a korábbi években.","id":"20210106_Fagyhalal_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae2a7b4-c15d-419b-a329-ddfcb75d29e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Fagyhalal_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 10:15","title":"Tavaly október és december között 54-en fagytak meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","shortLead":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","id":"20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13b12-4297-4613-9782-c9e9cd067dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 22:00","title":"Franciaországban felgyorsították az oltási kampányt, a korlátozásokat nem enyhítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","shortLead":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae481a-f4b6-4cc6-83d4-4dc53a2919c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","timestamp":"2021. január. 05. 19:52","title":"Lekerült a lélegeztetőgépről a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","shortLead":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","id":"20210105_horvatorszag_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0007f2de-1690-4911-bf54-988697b80fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_horvatorszag_foldrenges","timestamp":"2021. január. 05. 06:05","title":"Katasztrófa sújtotta területté nyilvánítottak három horvátországi megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]