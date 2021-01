Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e43cb7-253f-4a5d-a356-dbee65774500","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 04. 14:49","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","shortLead":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","id":"20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6772e19-3c93-44c3-9334-8a09341277bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"A feltekerhető tévé után jöhetnek a feltekerhető telefonok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni egy kreatív megoldással.","shortLead":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni...","id":"20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014e5d6-5397-48fb-853b-6acf66d6b480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","timestamp":"2021. január. 05. 12:03","title":"Kartonkonzolokkal segíti a PS5 és az új Xbox vásárlóit az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legkisebb kormánypárt ultimátumot adott az olasz kormánynak, miközben már százezren követelik a kormányfő lemondását.","shortLead":"A legkisebb kormánypárt ultimátumot adott az olasz kormánynak, miközben már százezren követelik a kormányfő lemondását.","id":"20210103_Kormanyvalsaggal_koszonti_az_ujevet_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d8554c-2f5e-43e1-9e97-e3b149aa46d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Kormanyvalsaggal_koszonti_az_ujevet_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 03. 18:20","title":"Kormányválsággal \"köszönti\" az újévet Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelmezbe bújt alkalmazott próbált egy kis ünnepi hangulatot teremteni a kórházban, úgy tűnik, az eset nagyon rosszul sült el. ","shortLead":"A jelmezbe bújt alkalmazott próbált egy kis ünnepi hangulatot teremteni a kórházban, úgy tűnik, az eset nagyon rosszul...","id":"20210104_Jelmez_korhazi_dolgozo_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007bb4f-0b7a-415e-8462-5d9bec75a2be","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Jelmez_korhazi_dolgozo_Kalifornia","timestamp":"2021. január. 04. 16:39","title":"Egy felfújható jelmez miatt fertőződhetett meg 43 kórházi dolgozó Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","shortLead":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","id":"20210105_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a766b6-a58e-4dac-aac5-093991f029af","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_idojaras_omsz","timestamp":"2021. január. 05. 07:50","title":"Közelít az igazi tél, de nem ma fog ideérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","shortLead":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","id":"20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff817e22-9048-475c-9ad6-b89d0edef680","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","timestamp":"2021. január. 04. 19:13","title":"Megalapították első szakszervezetüket a Google dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","shortLead":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","id":"20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3681e7-ef79-4511-a6d1-279b8da53109","keywords":null,"link":"/elet/20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Újra vezethetnek nők is metrót Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]