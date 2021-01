Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","shortLead":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","id":"20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e21c25-424b-47a3-b83c-47f4f418eb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","timestamp":"2021. január. 11. 11:21","title":"1000 kilométeres hatótávolságú, szemrevaló kínai villanyautót mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési kérelme, gyorsított eljárásban január 29-én dönthetnek róla.","shortLead":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési...","id":"20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a964b292-e1b0-4838-aa88-e59c0ce36375","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 12. 09:58","title":"Január végén dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezik-e az oxfordi vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. Az új minősítés az 500 ezer forint alatti hitelek esetében hozhatna nagy árváltozást, de ez még egyelőre várat magára.","shortLead":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. Az új minősítés az 500 ezer...","id":"20210112_Sokkal_kedvezobbe_valhatnanak_a_kisebb_osszegu_szemelyi_hitelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24c584c-de65-4c24-8259-60c63f5b771f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Sokkal_kedvezobbe_valhatnanak_a_kisebb_osszegu_szemelyi_hitelek","timestamp":"2021. január. 12. 07:20","title":"Sokkal kedvezőbbé válhatnának a kisebb összegű személyi hitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","id":"20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3f89c7-0205-432e-af72-9e217d4c6885","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 09:47","title":"Fekete-Győr: Kapjon 100 ezer forintot, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","shortLead":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","id":"20210113_havazas_napsutes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75960596-ecb5-4121-a170-566cda3e913f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_havazas_napsutes_idojaras","timestamp":"2021. január. 13. 05:10","title":"A havazás után a napsütésé lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4fccf0-b5f6-43c7-ab2c-cb1ad980e8e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat megbízásából készült felmérés szerint nem a demográfiai vagy pártválasztói csoportok, hanem a vári lakosok és az önkormányzati bérlakásban élők véleménye tér el jelentősen a teljes mintától.","shortLead":"Az önkormányzat megbízásából készült felmérés szerint nem a demográfiai vagy pártválasztói csoportok, hanem a vári...","id":"20210113_i_kerulet_onkormanyzati_berlakas_varadine_naszalyi_marta_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb4fccf0-b5f6-43c7-ab2c-cb1ad980e8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311db3a-5e5f-4b29-b119-0910a7da674c","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_i_kerulet_onkormanyzati_berlakas_varadine_naszalyi_marta_kutatas","timestamp":"2021. január. 13. 07:56","title":"Az I. kerületiek kétharmada támogatja a támogatja a lakásbérlés feltételeinek szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai tesztje még nem zárult le.","shortLead":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai...","id":"20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39805c-d59c-4e1f-bbf0-6fa91bdb217d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 05:22","title":"\"Light\" verziója is van már az orosz vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük precizitására támaszkodó más művészek és szakemberek – tudása is fejleszthető. ","shortLead":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük...","id":"202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0874431-61f8-449a-9cff-a54de7f0297f","keywords":null,"link":"/360/202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","timestamp":"2021. január. 12. 10:00","title":"Egy nyomatékos ötlettel még a legjobb sebészekből és zongoristákból is lehet még jobb ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]