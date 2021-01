Az ott élők többsége támogatja, hogy az I. kerület vezetése szigorítani készül az önkormányzati lakások bérlésének feltételeit – írja a 24.hu a Medián és a 21 kutatóközpontnak az önkormányzat megbízásából készült felmérése alapján. A cikk szerint a válaszadók legalább kétharmada egyetért azzal, hogy családonként egyetlen ilyen ingatlant lehessen bérelni, és azokat ne lehessen kiadni harmadik személynek és üzleti célú szállásszolgáltatásra. Amennyiben pedig a bérlők a jövedelmük alapján megtehetik, fizessenek annyi bérleti díjat, amennyibe az önkormányzatnak a lakás fenntartása kerül.

A kutatócégek 600 ember megkérdezésével készítették el a reprezentatív felmérést, amelyből egyebek mellett kiderül, hogy a különbség a demográfiai és pártválasztás szerinti csoportok véleménye közötti mérsékeltek, a többség egyetért az önkormányzat szándékaival, a vári lakosok és az önkormányzati bérlakásban élők véleménye viszont jelentősen eltér a teljes mintától: ők általában ellenzik az esetleges újraszabályozást.

Továbbra is a megállapított szociális lakbért fizetné az önkormányzati lakásban élők csaknem háromnegyede, és nem ért egyet azzal a felvetéssel, hogy legalább annyit fizessen, amennyiből az önkormányzat fenn tudja tartani a lakást.

Eközben az összes megkérdezett 46 százaléka szerint csak nettó 150 ezer, további 26 százalék szerint pedig csak nettó 200 ezer forint alatt járjon szociális alapon csökkentett lakbér.

Az is kiderült, hogy a 2019 őszén megválasztott ellenzéki polgármester, a párbeszédes Váradiné Naszályi Márta teljesítményével a válaszadók 54 százaléka elégedett.

Az I. kerületben egy most alakuló rendeletben szabályoznák az önkormányzati lakáskiadást, amely a polgármester ígérete szerint tiszta helyzetet teremtene valamennyi bérleménynél. Ezek egy részét jelenleg a korábbi fideszes vezetés holdudvarához tartozó emberek bérlik a piacinál alacsonyabb díjért, és akadt köztük olyan is – írta meg tavaly a hvg.hu – amelyeket busás haszonnal turistáknak adtak ki. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított, amelyet aztán megszüntetett, mondván, csalás nem történt. De továbbküldték az adóhatóságnak, mert arra jutottak, hogy a bérlők nem fizettek adót a lakáskiadás után. A nyomozás később más okok miatt újraindult a rendőrségen, de végül azt is megszüntették.

Ugyancsak mi számoltunk be elsőként arról, hogy Váradiné Naszályi Márta nemrég meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát, így a volt fideszes polgármester szülei még két évig élhetnek nettó 78 ezer forintért egy 105 négyzetméteres önkormányzati bérlakásban. Még ellenzékből a jelenlegi polgármester élesen bírálta, hogy Nagy pályáztatás nélkül, egy jogi kiskaput kihasználva kvártélyozta be családját az exkluzív műemléklakásba, most viszont egy személyben ő maga bólintott rá a maradásukra.