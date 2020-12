Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","shortLead":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","id":"20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68468596-95f5-4b2c-9502-5c00247e9420","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","timestamp":"2020. december. 15. 09:57","title":"Szlávik: Csak azok karácsonyozhatnak biztonságban, akik már átestek a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forbes által összefésült 25-ös listára is két magyar fürdő is befutott.","shortLead":"A Forbes által összefésült 25-ös listára is két magyar fürdő is befutott.","id":"20201215_furdo_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232fbc2a-b157-4701-8569-9dc17a67272b","keywords":null,"link":"/elet/20201215_furdo_instagram","timestamp":"2020. december. 15. 13:26","title":"A Széchenyi a második legtöbbször hashtagelt fürdő az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","shortLead":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","id":"20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d261e-a73d-48fd-a7c6-b08e05a606ea","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","timestamp":"2020. december. 15. 17:02","title":"A Tesco visszahívta az egyik saját márkás csipszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy vizsgálat az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) bizonyítékát találta egy Milánó környékéről származó négyéves kisfiú 2019. december elejéről származó mintájában, amely három hónappal korábbi annál, hogy az első koronavírusos esetet azonosították volna Olaszországban.","shortLead":"Egy vizsgálat az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) bizonyítékát találta egy Milánó környékéről származó négyéves...","id":"20201214_koronavirus_europai_terjedesenek_kezdete_milanoi_kisfiu_2019_decemberi_mintaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c68f2db-7fe4-468d-a551-a1567ee64175","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_koronavirus_europai_terjedesenek_kezdete_milanoi_kisfiu_2019_decemberi_mintaja","timestamp":"2020. december. 14. 21:37","title":"Kimutatták a koronavírust egy milánói kisfiú 2019 decemberi mintájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Jó sokat fizettek az adófizetők azért, hogy adót fizethessenek, ha lehet, ügyfélbarát, gördülékeny elektronikus megoldásokkal. 