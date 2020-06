Budavári apartman kiadó pazar helyen, két hálószobával, terasszal és folyóra néző pihenősarokkal a Vár nevezetességeinek közelében – olvasható hirdetés egy I. kerületi lakásról az egyik legnépszerűbb szálláskereső portálon, a Booking.com-on. A közvetlenül a Budai Vár mellett futó Donáti utcában található ingatlan a foglalási oldalon látható fotók alapján tényleg mindennel felszerelt, ami csak egy fővárosi kiruccanáshoz kell. Ráadásul tényleg a főváros egyik legexkluzívabb részén, a Google térképe alapján a Halászbástyától alig 100 méterre található. Ezért is kapott 10-ből 9,4 pontos értékelést azoktól, akik kettesben szálltak meg itt. © MTI / Szigetvári Zsolt

Azok viszont minden bizonnyal erősen lepontozták volna a budavári szállást, akik a koronavírus utáni időszakra időzített fővárosi vakáción egy önkormányzati razzia kellős közepén találták magukat: alig érkeztek meg a lefoglalt lakásba, váratlanul betoppantak a budavári önkormányzat emberei. Jöttek ellenőrizni a „rendeltetésszerű használatot”, ugyanis a „mesés” apartman valójában egy kerületi bérlakás.

Készpénzben, érkezéskor kellett fizetni

Birtokunkba került az ellenőrzés jegyzőkönyvének másolata, ez alapján a Donáti utcai lakás bérlőjét nem is találták a lakásban, sőt, információik szerint nem is Magyarországon él. A lakásban rajtaütésszerűen meglepett két turista együttműködő volt, elmondták, hogy érkezéskor egy nő fogadta őket, készpénzben kérte tőlük a szállásért a pénzt, távozáskor pedig a postaládába kellett volna bedobniuk a kulcsot.

A kerület ingatlankezelő szervének emberei a helyszínről felhívták az Airbnb-bizniszt menedzselő személyt, de hiába kérték, hogy jöjjön a lakásba és tisztázza a helyzetet. A dokumentum megfogalmazása alapján úgy tűnik, még neki állt feljebb: „arrogánsan” távozásra szólította fel a hivatal embereit, mondván, a lakásban az tartózkodik, akinek megengedi. Szegény pórul járt turisták sem akartak így már az illegálisan kiadott lakásban maradni, ráadásul a pénzüket is szerették volna visszakapni, de a nő kijelentette, hogy más dolga van, különben „sincs ideje szaladgálni”.

Lelkesedtek érte a külföldi turisták

Hogy pontosan mióta húznak hasznot a bérlakás kiadásából, az nem derült ki, de a Booking.com-on azt találtuk, hogy az ingatlan már három éve, 2017. május óta lefoglalható a portálon keresztül. Az itt olvasható értékelésekből úgy tűnt, a lakás népszerű volt, elsősorban a külföldiek körében, járt itt brit, német, spanyol és japán turista egyaránt. Lelkesen ecsetelték az ingatlan előnyeit, így azt, mennyire közel esik minden közkedvelt látnivalóhoz, a köpésnyire lévő Mátyás templomtól kezdve a Lánchídon át a Duna parthoz.

Az egyik elégedett kuncsaft az árszabásra is kitér, mint írta: „az ár-érték arány teljesen korrekt volt”. Arról persze nem tudhatott, hogy mindez kevésbé korrekt az önkormányzat, illetve a közvagyon szempontjából, hiszen a bérlakások bérleti díja eleve elmarad a piaci alapú kiadástól.

Hamar behozta a lakbért

Sem az ellenőrzés információiból, sem a Booking.com-on keresztül nem derült ki pontosan, hogy milyen áron futtatták a Donát utcai ingatlant addig, míg a vírushelyzet be nem fagyasztotta a turizmust. Próbaképpen megpróbáltuk több érkezési és távozási dátummal lefoglalni, így egy augusztus 20-i ünnepet magában foglaló nyaralásra is, de a rendszer folyamatosan azt jelezte vissza, hogy a szállás „teltházas”. Nem sokkal cikkünk megjelenése előtt végül leállították az Airbnb-kiadást, a szálláshelyre kikerült a „sajnos jelenleg nem foglalható” megjegyzés – bár magát az ingatlant nem vették le a portálról.

Az viszont a pontos árak ismerete nélkül is valószínűsíthető, hogy jelentős hasznot hozhatott az illegális kiadás, ugyanis az önkormányzat kérdésünkre azt közölte: a 80 négyzetméteres lakás bérleti díja havonta 20 560 forint volt. Ehhez jött hozzá az állandó 9780 forintos víz-, és az 1778 forintos szemétszállítási díj, így havonta összesen 32 118 forintot fizettek az önkormányzatnak. A legpatinásabb résznek számító Várban és környezetében már hosszú távra is általában sok százezer forintot lehet keresni egy hasonló adottságú ingatlannal, rövid távú, turisztikai célú kiadással viszont rendszerint még nagyobb bevétel érhető el.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a Várnegyed legfelkapottabb részein átlagosan naponta 80 dollár, vagyis nagyjából 25 ezer forint körüli bevételt tudnak elérni a bérbeadók egy rövid távra kiadó apartmannal. „Még ha nem túl magas, hanem átlag 60 százalékos kihasználtsági szinttel számolunk is, nagyságrendileg milliós bevételt jelenthet éves szinten a bérbeadók számára. És nyilván azokban az időszakokban, amikor a turistaszezon még jobban pörög, magasabb vendégszámmal még magasabb a haszon” – mondta. A szakértő szerint a hosszú távra bérbe adott lakások és a rövid távra kiadó apartmanok közti árkülönbség a legnépszerűbb turisztikai régiókban – így a Vár környezetében – még nagyobb, többek közt ez is az oka annak, hogy ezeken a helyeken „a tulajdonosok és befektetők számára óriási vonzerőt jelenthet, hogy inkább rövid távú apartmanoztatás formájában hasznosítsák ezeket a lakásokat”.

Még ha ezt a szakértő által ismert átlagárat viszonyítjuk is lakbérhez, az arány egyértelmű:

akár 1-2 nap Airbnb-foglalással megkereshették az ingatlan havi bérletének díját.

Szigorít az önkormányzat: lebukás után azonnali felmondás

Miután a Donáti utcai lakás illegális Airbnb-kiadásával így lebuktak, a budavári önkormányzat nem hezitált: élve az ilyen esetre vonatkozó jogi lehetősséggel, azonnal felmondták a bérleti szerződést. A hatályos önkormányzati rendelet ugyanis világosan kimondja: a bérlakás nem rendeltetésszerű használatának minősül, ha azt fizető vendéglátás céljára, vagyis „rendszeres jövedelemszerző tevékenységre” hasznosítják. A „nemzeti vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdonú” bérlakást eleve csak a tulajdonos önkormányzat írásbeli hozzájárulásával lehetne ilyen módon kiadni vagy albérletbe adni. Úgy tudjuk, hogy dr. Tarjányi Tamás jegyző irányításával az I. kerületi ingatlanokat kezelő Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) már postázta is felmondásról szóló határozatot a bérlőnek.

Hosszú hétvége a boltíves műemlékben – grátisz ellenőrökkel

A Donát utcai lakás története nem egyedi. Alig pár nap különbséggel egy másik bérlakásnál is ugyanilyen ellenőrzést tartottak, amit szintén illegálisan adtak ki turistáknak az Airbnb-n keresztül.

Ez a 43 négyzetméteres ingatlan is az egyik legfrekventáltabb részen, az Országház utcában található, szintén alig 200 méterre a Halászbástyától vagy a Mátyás templomtól.

A nemzetközi szálláskereső oldalon hangzatosan úgy hirdették, mint „boltíves apartman a magyar történelem szívében”. A vevőcsalogató fotók alapján ugyanis a műemlék ház földszinti lakásában boltíves belső terek nyűgözik le az érkezőket. Az angol nyelvű leírásban is a patinás épület múltjával dicsekszenek, amely egészen a 14. századig nyúlik vissza, és ahogy fogalmaznak, a lakást direkt úgy alakították ki, hogy akár 4 fő számára is kényelmes legyen.

Erről a „rendkívüli bérleményellenőrzés”-ről készült egyik dokumentumot is megszereztük, ez alapján az akciót direkt a pünkösdi hétvége elé időzítették. A trendi bútorokkal berendezett lakásban is két fiatalt találtak a bérlő helyett, akik a betoppanó ellenőrök láttán nem tagadták, hogy a hosszú hétvégére vették ki a lakást, az erről szóló levelezést is megmutatták.

A jegyzőkönyvben az olvasható, hogy egyértelmű volt, mire használják a bérlakást állandó ottlakás helyett: itt még számkódos beléptető is volt a bejáratnál, és az ágyon szépen elrendezett törölközők várták a szállóvendégeket, akárcsak egy hotelszobában. Mivel az alkalmi bérlők éppen csak megérkeztek, a hűtőszekrény, a ruhásszekrények és a konyha üres volt, ahogy az ellenőrök fogalmaztak, „kétséget kizáróan látszott, hogy a hivatalosan nyilvántartott bérlő „életvitelszerűen nem lakja”.

Bár itt sem tudni pontosan, hogy mióta és pontosan mennyit kerestek a közvagyonnal, de valószínűleg itt is rendszeresen cserélődtek a vendégek. Ugyanis az ott talált két turista elmondása szerint azért csak 13 óra után foglalhatták el az ingatlant, mert még aznap takarították az előző turnus után. Ennek az ingatlannak is a piaci alapú díjaknál jóval alacsonyabb, havi 27 851 forint volt a bérleti díja (a 2079 forintos szemétszállítási díjat hozzáadva összesen 29 930 forint), ami feltehetően itt is hamar megtérült az Airbnb-bevételből.

Úgy tudjuk, hogy mindkét lakás bérleti jogát cserével szerezték, vagyis az eredeti jogosulttól egy másik ingatlan becserélésével vették át a remek fekvésű ingatlanokat. Az Országház utcai lakás kiadásának bonyolítója állítólag el is ismerte, hogy

egy percet sem lakott a lakásban

az, aki ott hivatalosan a bérlő.

A két lebukott Airbnb-lakás érintettjei közül a Donát utcai lakás jelenleg külföldön élő bérlőjét, Sparta Achille-t sikerült elérnünk, aki a hvg.hu megkereséséből tudta meg, hogy a lakás bérleti szerződését az önkormányzat felmondta. Állítása szerint nem ő rendelkezett a lakás felett, egy közeli családtagja korábban az ingatlanon zárat cserélt, és mivel a viszonyuk teljesen megromlott, neki fogalma sem volt arról, hogy rokona a lakást szabálytalanul rövid távú kiadásra használja fel. Az önkormányzat felmondásról szóló értesítése sem jutott el hozzá, egyelőre még fontolgatja, hogy ezek után milyen lépéseket tegyen.

„A bérlakás nem arra való, hogy szállodát nyissanak benne”

„Az önkormányzati bérlakások arra valók, hogy a kerületi családok lakjanak bennük, ha valaki albérletbe adja, akkor nyilvánvalóan van hol laknia, így nem szorul az önkormányzat segítségére” – szögezte le egyértelműen Váradiné Naszályi Márta polgármester. „Gyanítottuk, hogy vannak, akik az önkormányzati bérlakásokat engedély nélkül rövid távú szálláshelyként működtetik, és most sikerült ezeket tetten is érni. Hiszen tudtuk, hogy a lakásokkal való visszaéléseket csak intenzív és következetes bérleményellenőrzésekkel lehet megfékezni, de a vírushelyzet miatt ezeket most tudtuk elkezdeni” – mondta. A polgármester szerint a szigorú fellépés alap: akit ilyen visszaélésen kapnak, azzal szerződést fognak bontani.

Váradiné Naszályi Márta tavaly vette át az I. kerület vezetését a posztot több mint 20 éve betöltő, fideszes polgármestertől, Nagy Gábor Tamástól, akinek idején sorjáztak a botrányos ingatlanügyek. Az ellenzéki polgármester az időzítést firtató kérdésünkre azt válaszolta: eddig azért nem volt hatékony a bérleményellenőrzés, mivel nem volt erre irányuló döntéshozói akarat. „Az önkormányzati lakásállomány nem arra való, hogy valaki üzleti tevékenységként ’szállodát’ nyisson benne. Az elmúlt évtizedek rossz gyakorlata miatt olyanok is vannak, akik akár két-három önkormányzati lakást is bérelnek 20-50 ezer forintos bérleti díjért, és információink szerint albérletbe adják vagy szállásszolgáltatásra használják. Miközben hetente keresnek meg olyan családok, akiknek lakhatásra volna szükségük, illetve erejükön felül nyögik a piaci alapú bérleti díjakat – velük szemben volna tisztességtelen, ha hagynánk, hogy egyesek továbbra is visszaéljenek a közvagyonnal” – magyarázta.

A polgármester szerint mostanra a „kerületi önkormányzati lakásszerződések felülvizsgálata megtörtént”, és a jogsértő ügyeket előkészítették arra, hogy bíróság elé vigyék. „Az a cél, hogy a feltárt törvénytelenségnek legyen következménye, hogy védjük a jogbiztonságot és az itt élő tisztességes bérlőket” – jelentette ki.