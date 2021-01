Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós intézmények megegyeztek és az illetékes parlamenti bizottság jóváhagyta azokat a megállapodásokat, amelyek révén különböző kulturális és oktatási célú programokat finanszíroznak a következő hét évben.","shortLead":"Az uniós intézmények megegyeztek és az illetékes parlamenti bizottság jóváhagyta azokat a megállapodásokat, amelyek...","id":"20210114_Jovahagytak_az_Erasmus_26_milliard_euros_koltsegveteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a00404-b458-408d-9676-7a9dece4ae95","keywords":null,"link":"/eurologus/20210114_Jovahagytak_az_Erasmus_26_milliard_euros_koltsegveteset","timestamp":"2021. január. 14. 12:43","title":"Jóváhagyták az Erasmus+ 26 milliárd eurós költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84319d29-6059-495a-b7ac-765b9261dd62","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem jöttek még ki ilyen korán, már télen a Samsung tavaszi csúcsmobiljai – ez tény. És sosem voltak még ilyen jók – ezt ígéri a gyártó. Íme a Samsung Galaxy S21, a nagyobb S21+ és az S21 Ultra, ami a gyártó ígérete szerint mindennél (is) jobb.","shortLead":"Sosem jöttek még ki ilyen korán, már télen a Samsung tavaszi csúcsmobiljai – ez tény. És sosem voltak még ilyen jók –...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84319d29-6059-495a-b7ac-765b9261dd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff76446-1a59-462e-ac75-c5695f111c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_specifikacio","timestamp":"2021. január. 14. 16:00","title":"16 GB RAM telefonban: megjött a Samsung eddigi legerősebb telefonja, az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába okozhat súlyos májkárosodást az Esyma, a készítmény méhmiómák kezelésében mutatott előnyei bizonyos esetekben meghaladhatják ezt a kockázatot.","shortLead":"Hiába okozhat súlyos májkárosodást az Esyma, a készítmény méhmiómák kezelésében mutatott előnyei bizonyos esetekben...","id":"20210115_richter_esmya_mehmioma_majkarosodas_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cbdeb2-b437-4a49-87c3-646d42f4c9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_richter_esmya_mehmioma_majkarosodas_eu","timestamp":"2021. január. 15. 13:55","title":"Korlátozza, de nem függeszti fel a Richter méhmióma-gyógyszerének használatát az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi szerződéséről még tárgyalnak.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi...","id":"20210115_csanyi_sandor_stadion_mlsz_nb_i","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872fb27d-ab70-4ea7-abd5-a597d450a4ee","keywords":null,"link":"/sport/20210115_csanyi_sandor_stadion_mlsz_nb_i","timestamp":"2021. január. 15. 12:42","title":"Csányi Sándor: Nem kell több stadiont építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás beadása után, többnyire olyanok, akik nagyon idősek és nagyon rossz egészségügyi állapotban voltak.","shortLead":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás...","id":"20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db6629b-7981-4d7f-bb78-85eaa3e5184c","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","timestamp":"2021. január. 15. 13:27","title":"Talán nem érdemes beoltani a legidősebb súlyos betegeket, figyelmeztetnek a norvégok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német triumvirátus tagjai közül immár ötödik éve mindig ugyanaz a gyártó vezeti a globális eladási listát. ","shortLead":"A német triumvirátus tagjai közül immár ötödik éve mindig ugyanaz a gyártó vezeti a globális eladási listát. ","id":"20210114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_vilagszintu_csataja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ab6b3-3812-4456-904e-5d4e4f7d9cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_vilagszintu_csataja","timestamp":"2021. január. 14. 06:41","title":"Hogy áll az Audi, a BMW és a Mercedes világszintű csatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják meg az Olaszországba szállítását.","shortLead":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják...","id":"20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584fa9c-5de3-4c2d-8c71-c46f8366f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","timestamp":"2021. január. 14. 17:35","title":"Szívelégtelenség miatt kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]