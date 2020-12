Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma este tárgyalják Deutsch Tamás ügyét, miután mintegy 40 képviselő a kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt frakciójából. Úgy tűnik, Deutsch maradhat tag, de jogfosztott lesz.","shortLead":"Ma este tárgyalják Deutsch Tamás ügyét, miután mintegy 40 képviselő a kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt...","id":"20201216_Jogfosztott_javaslat_Deutsch_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1296ec-a42f-495f-a11a-3d4a8a01b077","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Jogfosztott_javaslat_Deutsch_Europai_Neppart","timestamp":"2020. december. 16. 15:15","title":"Jogfosztott lesz Deutsch Tamás a néppárti javaslat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan biztosra vennék, a BMW mégsem felülreprezentált a kárstatisztikákban. ","shortLead":"Sokan biztosra vennék, a BMW mégsem felülreprezentált a kárstatisztikákban. ","id":"20201217_Ezeket_az_autokat_torik_ossze_a_leggyakrabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2768b1f-42d9-4412-9bed-2d518629f9b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_Ezeket_az_autokat_torik_ossze_a_leggyakrabban","timestamp":"2020. december. 17. 11:45","title":"Ezekkel az autókkal történik a legtöbb baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni a szakmájukban, mint a férfiak.","shortLead":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni...","id":"20201215_Novak_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538644e-da18-4e0d-a476-8929782a95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Novak_Katalin","timestamp":"2020. december. 15. 21:58","title":"Novák Katalin: Tudatosan félreértelmezték a szavaimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba jelentette be a számokat.","shortLead":"Dömötör Csaba jelentette be a számokat.","id":"20201216_vakcinainfo_regisztracio_domotor_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e42e775-55e7-482b-a1fd-5e7effc86d75","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_vakcinainfo_regisztracio_domotor_csaba","timestamp":"2020. december. 16. 09:53","title":"200 ezren regisztráltak egy hét alatt oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.","shortLead":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók...","id":"20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01ea8c-ceae-46c8-af0f-0e609dedc6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","timestamp":"2020. december. 16. 12:03","title":"Ha van otthon robotporszívó, már az is kémkedhet: mikrofonként használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfb1e1e-1404-4fda-8ba7-b7798e2ab206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dobozos autók egyelőre az áruházak és a csomagfelevő pontok között fognak ingázni. ","shortLead":"A dobozos autók egyelőre az áruházak és a csomagfelevő pontok között fognak ingázni. ","id":"20201216_Onjaro_furgonokkal_kezd_szallitani_a_Walmart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfb1e1e-1404-4fda-8ba7-b7798e2ab206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36faa811-fdc5-4fec-8228-d2f6a5bda601","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Onjaro_furgonokkal_kezd_szallitani_a_Walmart","timestamp":"2020. december. 16. 16:25","title":"Önjáró furgonokkal kezd szállítani a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Senkinek sincs megdönthetetlen elmélete arról, mi történt 2020-ban, és főként hogy mi történik a világjárvány után. Fischer Iván, Majtényi László, Kepes András és még másik hat gondolkodó most mégis kísérletet tesz arra, hogy legalább levonja a jövőnk szempontjából fontos tanulságokat.","shortLead":"Senkinek sincs megdönthetetlen elmélete arról, mi történt 2020-ban, és főként hogy mi történik a világjárvány után...","id":"20201216_Eljone_a_jarvany_utan_a_bohem_huszas_evek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10bf063-7726-4db9-b3bc-f70b6ff34737","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Eljone_a_jarvany_utan_a_bohem_huszas_evek","timestamp":"2020. december. 16. 13:26","title":"Eljön-e a járvány után a bohém húszas évek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak.","shortLead":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre...","id":"20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49110916-660d-4b1e-b33f-5476abaa840d","keywords":null,"link":"/elet/20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","timestamp":"2020. december. 15. 16:38","title":"Egy 2008-ban elkövetett rablógyilkosság gyanúsítottjait fogták el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]