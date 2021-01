Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte vagy lemond, vagy újra bizalmat kér a parlamenttől.","shortLead":"Giuseppe Conte vagy lemond, vagy újra bizalmat kér a parlamenttől.","id":"20210113_Conte_olasz_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe6c7ca-c719-4634-8bc1-b808336941e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Conte_olasz_kormany","timestamp":"2021. január. 13. 19:06","title":"Két miniszter lemondott, bukás közelében az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service Zrt. a Rogán Cecíliához köthető Fitbalance sporteseményekre, nekünk nem válaszoltak, szerdán viszont a honlapjukon nyilvánosságra hozták az összegeket. Egyszer 140, még egyszer 70 millió forintot kaptak a koronavírus-válság közepén. ","shortLead":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service...","id":"20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5117b2d2-9fbe-49eb-9f20-ed2d1272623e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","timestamp":"2021. január. 13. 14:55","title":"2020-ban 210 millió forintot adott a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata a Rogán Cecíliához köthető sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e5791-ed66-4589-8230-da37be0901b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői Vuhanban kezdik meg a nyomozást, ott, ahonnan az első megbetegedéseket és haláleseteket jelentették.

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői Vuhanban kezdik meg a nyomozást, ott, ahonnan az első megbetegedéseket...","id":"20210114_who_kina_vuhan_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e5791-ed66-4589-8230-da37be0901b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b2d4-f9bd-4305-a72f-08c5cb1fd577","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_who_kina_vuhan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:08","title":"Megérkezett Kínába a koronavírus eredetét kutató tudóscsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akkor lesz biztos a több mint 200 millió euró, amikor a kulcsfontosságú közreműködő megbízásáról is megállapodtak.","shortLead":"Akkor lesz biztos a több mint 200 millió euró, amikor a kulcsfontosságú közreműködő megbízásáról is megállapodtak.","id":"20210115_kihirdettek_norveg_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c468bb8-5cf2-41f0-9c88-2b11e63f3426","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_kihirdettek_norveg_alap","timestamp":"2021. január. 15. 09:46","title":"Kihirdették a Norvég Alap együttműködési megállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","shortLead":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","id":"20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24108188-b9eb-4501-b775-974f157a6ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","timestamp":"2021. január. 14. 21:24","title":"Tíz évet börtönt kapott a tizenhét évig Mexikóban bujkáló budai késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be0763-2559-4ac1-a7eb-197958550ea3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila Aliga és Szántód után Bogláron is megvetette a lábát.","shortLead":"Balázs Attila Aliga és Szántód után Bogláron is megvetette a lábát.","id":"202102_platan_garden_balaton_terjeszkedik_amilliardos_atonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39be0763-2559-4ac1-a7eb-197958550ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21163797-222d-410b-a17e-316358763fb4","keywords":null,"link":"/360/202102_platan_garden_balaton_terjeszkedik_amilliardos_atonal","timestamp":"2021. január. 15. 10:30","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonnál Mészárosék ingatlanos üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","shortLead":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","id":"20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d93a60-d303-4a2e-863e-e76dfcd04181","keywords":null,"link":"/sport/20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. január. 14. 12:26","title":"Gulyás: A kormány nyitott arra, hogy az olimpikonok soron kívül kapjanak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló érkezése, azt alátámasztja, hogy a márka vezérigazgatója jelentette be az új modell egyik figyelemre méltó jellemzőjét a kínai közösségi oldalon.","shortLead":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló...","id":"20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f78ddc-a749-432d-abfb-801f26c14558","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","timestamp":"2021. január. 14. 11:03","title":"Jön az újabb bivalyerős Xiaomi telefon, amit mindössze 15 perc alatt fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]