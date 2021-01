Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült utasaival együtt a Dunából.","shortLead":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült...","id":"20210114_duna_sofor_hid_gps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257b4b0-fd5d-4a87-ad49-e3b19049777d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_duna_sofor_hid_gps","timestamp":"2021. január. 14. 21:10","title":"A GPS-t követte a Dunába hajtó sofőr, azt hitte, hogy lesz ott egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","shortLead":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","id":"20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e9ea7-5ecb-4a62-a87f-5a6176d32303","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","timestamp":"2021. január. 15. 18:30","title":"A Jobbik végrehajtást indított a Magyar Nemzet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baecacf4-be17-43e4-9e8f-0c182e5bda19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros idősebb tagja 81 éves volt.","shortLead":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros idősebb tagja 81 éves volt.","id":"20210115_Meghalt_Siegfried_Fischbacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baecacf4-be17-43e4-9e8f-0c182e5bda19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e053f-2038-48e3-92f4-fe81cc127a92","keywords":null,"link":"/elet/20210115_Meghalt_Siegfried_Fischbacher","timestamp":"2021. január. 15. 09:55","title":"Meghalt Siegfried Fischbacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","shortLead":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","id":"20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635b6c62-0ec3-46ac-a44c-8c7d0f02ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 15. 07:24","title":"Pence: A Nemzeti Gárda 21 ezer tagja fogja felügyelni Biden beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","shortLead":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","id":"20210114_kina_palota_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd829a-d788-4258-a581-405315e17b87","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_kina_palota_regeszet","timestamp":"2021. január. 14. 21:58","title":"Kína legrégebbi ismert palotáját fedezték fel egy 5300 éves ősi város romjai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újabb két játékos fertőződött meg a koronavírussal a magyarokkal azonos világbajnoki csoportban lévő Zöld-foki Köztársaság férfi kézilabda-válogatottjának tagjai közül, ezért veszélybe került a csapat további szereplése az egyiptomi tornán.","shortLead":"Újabb két játékos fertőződött meg a koronavírussal a magyarokkal azonos világbajnoki csoportban lévő Zöld-foki...","id":"20210116_Ujabb_fertozesek_veszelybe_kerult_a_Zoldfoki_Koztarsasag_tovabbi_szereplese_a_keziveben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa5d376-3b9f-4f89-b042-ab754555cde1","keywords":null,"link":"/sport/20210116_Ujabb_fertozesek_veszelybe_kerult_a_Zoldfoki_Koztarsasag_tovabbi_szereplese_a_keziveben","timestamp":"2021. január. 16. 17:17","title":"Újabb fertőzések, veszélybe került a Zöld-foki Köztársaság további szereplése a kézivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont ugyanerre a lépésre szánta el magát.","shortLead":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont...","id":"20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e72ba9-a1d2-4db5-80dc-5896b76c1a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 15. 11:03","title":"Se töltő, se fülhallgató nincs a Samsung Galaxy S21-ek dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28771548-ceae-4769-a43b-42128ce69131","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple komputerei nem tartoznak az olcsó számítógépek közé, úgy tűnik, a felhasználókat ez nem zavarja. Már tavaly is nagyon jól fogytak ezek a gépek, idénre pedig további szárnyalást jósolnak az elemzők.","shortLead":"Bár az Apple komputerei nem tartoznak az olcsó számítógépek közé, úgy tűnik, a felhasználókat ez nem zavarja. Már...","id":"20210115_apple_mac_gepek_eladasa_elorejelzes_2021_finaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28771548-ceae-4769-a43b-42128ce69131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0fe316-36b4-44f0-8a1c-54c262f31a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_mac_gepek_eladasa_elorejelzes_2021_finaria","timestamp":"2021. január. 15. 10:03","title":"Idén még több Mac gépet fogunk venni, mint tavaly – szól az előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]