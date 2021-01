Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK.

A csütörtökön megjelent kormányrendelet után pénteken már engedélyezte is az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagának használatát Magyarországon. A legújabb szabály szerint ugyanis annak a gyógyszernek (jelen esetben vakcinának) is megadható az engedély, amelyet három országban több mint 1 millió embernek adtak be.

Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter feladata megállapítani. Az OGYÉI pedig alapul veheti, elismerheti az „adott országban” kiadott engedélyt. Hogy itt a vakcinát gyártó vagy vakcinát használó ország hatósági engedélyéről van-e szó, nem világos, mindenesetre az egyértelmű volt, hogy ezzel a kínai oltóanyag behozatalát gyorsítják meg. Így ugyanis nem kell kivárni az OGYÉI több hetes vizsgálatának végét, csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellenőrzése maradt meg, de a két szervezetnek nyilván nem ugyanaz a feladata.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége közleménye alapján nem ért egyet a lazítással. Azt írták, hogy az oltások iránti szakmai és lakossági bizalom erősítése érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a továbbiakban is csak a gyógyszerbiztonsági szabályokat transzparensen követve,

az Európai Gyógyszerügynökség szabályainak is megfelelő bevizsgálás után engedélyezze a készítmények forgalomba hozatalát annak érdekében, hogy azokat orvoskollégáink is jó lelkiismerettel, szakmai meggyőződéssel ajánlhassák és adhassák be.