[{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják, mi lesz benne.","shortLead":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják...","id":"20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eac9e3b-3179-4df0-bc87-a95bbcd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","timestamp":"2021. január. 28. 13:18","title":"Orvoskamara: Még mindig nem tudják az egészségügyi dolgozók, mit kellene aláírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 30 napos előzetes letartóztatás a megyei bíróság szerint is teljesen rendben van.

","shortLead":"A 30 napos előzetes letartóztatás a megyei bíróság szerint is teljesen rendben van.

","id":"20210128_navalnij_letartoztatas_masodfoku_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2123037e-1fb6-4589-835f-a6f30525eae8","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_navalnij_letartoztatas_masodfoku_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 14:19","title":"Navalnij letartóztatását a másodfokú bíróság is helybenhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","shortLead":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","id":"20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfc90a8-eac2-44cd-b448-ee0cc4c1c097","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 29. 07:51","title":"Megtalálták a nőt, aki hagyta a gyerekét autót vezetni a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","shortLead":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","id":"20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ae76b1-8cf8-4d48-8138-72a98a49ec38","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","timestamp":"2021. január. 28. 13:04","title":"Koltai Lajos is tanítani fog a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen tanulságos. ","shortLead":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen...","id":"20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7b4a82-0d7a-404a-9193-9245831b4a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","timestamp":"2021. január. 27. 16:31","title":"Rogán Antal és köre külön kategória lehetne a Szerencsejáték Zrt. cégének támogatási listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar résztvevőkkel kiegészült nemzetközi kutatócsoport a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő légköri és ionoszféra-zavarokat tanulmányozta.","shortLead":"Egy magyar résztvevőkkel kiegészült nemzetközi kutatócsoport a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő...","id":"20210127_foldrenges_legkor_valtozas_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79848ffa-8384-48a6-a50b-16b400dc8a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_foldrenges_legkor_valtozas_tanulmany","timestamp":"2021. január. 27. 20:03","title":"A légkör is árulkodhat arról, ha földrengés van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]