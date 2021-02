Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjából.



","shortLead":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei...","id":"20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c733cb-8eee-4b25-965d-2a0c9916a294","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Ha lemaradt az On the Spot Auschwitz-filmjéről, a BIDF-en bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","id":"20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad47284c-e3f8-401d-be3d-8103256e3210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","timestamp":"2021. február. 01. 06:41","title":"A VW Golf után már egy villanyautó Európa második legnépszerűbb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus szóvivője és alapítványának munkatársa a rendőrség szerint megsértette a járványügyi szabályokat az egy héttel ezelőtti, Navalnij melletti tüntetésen.\r

","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus szóvivője és alapítványának munkatársa a rendőrség szerint megsértette a járványügyi...","id":"20210131_alekszej_navalnij_oroszorszag_tuntetes_orizetbe_vetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e971fba-93fe-4b75-be65-d7795bb1e9f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_oroszorszag_tuntetes_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. január. 31. 09:12","title":"Navalnij újabb szövetségeseit vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a501131f-c9fd-4e43-996c-334bc5183b90","c_author":"","category":"itthon","description":"Pintér Sándornak még mindig nem fizették ki azt a félmilliárd forintot, ami a 2013-as cégeladásából járna neki, de a belügyminiszter így sincs rossz bőrben pénzügyileg.","shortLead":"Pintér Sándornak még mindig nem fizették ki azt a félmilliárd forintot, ami a 2013-as cégeladásából járna neki, de...","id":"20210201_Pinternek_eleg_sok_adosa_van_meg_mindig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a501131f-c9fd-4e43-996c-334bc5183b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbf67c5-c9e2-4e6a-908e-a34ece0692a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Pinternek_eleg_sok_adosa_van_meg_mindig","timestamp":"2021. február. 01. 19:30","title":"Pintérnek elég sok adósa van még mindig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy siófoki házrésszel bővült a főpolgármester vagyona, de mellé az adósságállománya is megugrott.","shortLead":"Egy siófoki házrésszel bővült a főpolgármester vagyona, de mellé az adósságállománya is megugrott.","id":"20210201_karacsony_gergely_vagyonnyilatkozat_nyaralo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e4b819-3b93-4dda-b2ad-5ef52692c615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_karacsony_gergely_vagyonnyilatkozat_nyaralo","timestamp":"2021. február. 01. 17:51","title":"Egy balatoni nyaraló felével gyarapodott Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést biztosító új Lincolnra. Hatalmas méret, erős motor, luxustól túláradó utastér – Magyarországra érkezett az Aviator.","shortLead":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést...","id":"20210131_lincoln_aviator_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554b655-a5d5-4a5c-8ff4-fd644573870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_lincoln_aviator_teszt","timestamp":"2021. január. 31. 17:00","title":"Elnöki ügy: teszten az új Lincoln Aviator","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","shortLead":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","id":"20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe7869-f6e8-4699-bbcf-0a6e6a7c6862","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. február. 01. 06:02","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]