Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön felfelé. ","shortLead":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön...","id":"20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c94487-dd2f-4813-aab6-558b05064e49","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","timestamp":"2021. január. 30. 15:10","title":"Eltűnhet a mohaképű kőtörőfű is a gleccserek olvadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik gyártóegységét építi a dél-koreai SK Innovation, ez a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarországon.","shortLead":"Harmadik gyártóegységét építi a dél-koreai SK Innovation, ez a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás...","id":"20210129_350_milliardos_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra_DelKoreabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a3c5b7-6b76-4121-ab76-8226f40bbdb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_350_milliardos_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra_DelKoreabol","timestamp":"2021. január. 29. 09:58","title":"680 milliárd forintos beruházás érkezik Magyarországra Dél-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c987fc-2e52-4354-85a1-d4aa8e85b06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„DAL-e” egyelőre junior pozícióban dolgozik, az ügyfelek alapvető kérdéseire válaszol.","shortLead":"„DAL-e” egyelőre junior pozícióban dolgozik, az ügyfelek alapvető kérdéseire válaszol.","id":"20210128_Munkaba_allt_az_elso_autokereskedo_droid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c987fc-2e52-4354-85a1-d4aa8e85b06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d8c7ff-4e27-48be-8a07-b83fc51bdc09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Munkaba_allt_az_elso_autokereskedo_droid","timestamp":"2021. január. 28. 18:13","title":"Munkába állt az első autókereskedő droid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest az olaszországi járványhelyzetről.","shortLead":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest...","id":"20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d912ab-39ef-4c63-8cbd-7f858cfa472e","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 29. 17:20","title":"Duplája lehet az olasz fertőzöttek száma a hivatalos adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949a07a-eb1d-473a-9500-55d36773380e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt köztársasági elnök szerint, ha három ember közül kettőt beoltanak, akkor a harmadik is védett lesz.","shortLead":"A volt köztársasági elnök szerint, ha három ember közül kettőt beoltanak, akkor a harmadik is védett lesz.","id":"20210129_Schmitt_Pal_olimpikon_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b949a07a-eb1d-473a-9500-55d36773380e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851dbf5-21d3-41e3-b70e-8ee579194559","keywords":null,"link":"/sport/20210129_Schmitt_Pal_olimpikon_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 08:42","title":"Schmitt Pál az olimpikonok oltásáról: Ez 6-700 embert jelent, ami elenyésző szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu birtokába került levélből az is kiderül, a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be, és először a legidősebbeknek.","shortLead":"A hvg.hu birtokába került levélből az is kiderül, a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be, és először...","id":"20210129_haziorvosok_idosek_oltasa_level_neak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59911709-6d06-4e63-9670-02308a6d0ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_haziorvosok_idosek_oltasa_level_neak","timestamp":"2021. január. 29. 18:00","title":"Megszereztük a levelet, amit az idősek oltásának részleteiről kaptak a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig szerződés köti a Pinceszínházhoz.","shortLead":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig...","id":"20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea5366-10f0-4c4c-ac64-1dad6471a5a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Baranyi kirúgta a Pinceszínház igazgatóját, amiért az jelzés nélkül munkát vállalt a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","shortLead":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","id":"20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f278a42-6834-4f14-9e82-9296bd1cb1e3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. január. 29. 10:57","title":"Belefullad a műanyagba Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]