Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz, a felmentéséről szóló hírre nem reagáltak.","shortLead":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz...","id":"20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a8a927-f81c-4798-8c13-55da69bfbf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","timestamp":"2021. február. 02. 18:48","title":"Távozik a főpolgármesteri hivataltól a munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","id":"20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d17ad83-9036-44f2-b7b5-1f62335307c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","timestamp":"2021. február. 03. 05:38","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást a fővárosra és Észak-Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","id":"20210201_emberoles_budapest_ii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e01226-0430-4572-b28f-386f2fb79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_emberoles_budapest_ii_kerulet","timestamp":"2021. február. 01. 21:24","title":"Megölte az élettársát egy nő a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a501131f-c9fd-4e43-996c-334bc5183b90","c_author":"","category":"itthon","description":"Pintér Sándornak még mindig nem fizették ki azt a félmilliárd forintot, ami a 2013-as cégeladásából járna neki, de a belügyminiszter így sincs rossz bőrben pénzügyileg.","shortLead":"Pintér Sándornak még mindig nem fizették ki azt a félmilliárd forintot, ami a 2013-as cégeladásából járna neki, de...","id":"20210201_Pinternek_eleg_sok_adosa_van_meg_mindig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a501131f-c9fd-4e43-996c-334bc5183b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbf67c5-c9e2-4e6a-908e-a34ece0692a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Pinternek_eleg_sok_adosa_van_meg_mindig","timestamp":"2021. február. 01. 19:30","title":"Pintérnek elég sok adósa van még mindig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A volt elnök a közösségi oldalaknak is üzent. Azt mondta, ha barátságtalanná válnak és elutasítják az orosz információk közlését, akkor akár blokkolhatják vagy lassíthatják is az elérésüket.","shortLead":"A volt elnök a közösségi oldalaknak is üzent. Azt mondta, ha barátságtalanná válnak és elutasítják az orosz információk...","id":"20210201_Medvegyev_Oroszorszag_internet_lekapcsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beee13a-3b79-44f7-8f89-a48f66d34b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_Medvegyev_Oroszorszag_internet_lekapcsolas","timestamp":"2021. február. 01. 18:40","title":"Medvegyev: Oroszország felkészült az internetről való lekapcsolódásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között a Spotify-ra és az Apple Music-ra is –, amelyek segítségével akár relaxálni is tud a hallgatója.","shortLead":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között...","id":"20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a778c2d4-5a09-473e-bdc9-1c05f51a8500","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","timestamp":"2021. február. 02. 08:33","title":"Kiadott egy újdonságot a Lego, a Spotify-on kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A polgármester szerint életveszélyes a helyzet, szükségállapotot hirdettek.","shortLead":"A polgármester szerint életveszélyes a helyzet, szükségállapotot hirdettek.","id":"20210202_new_york_hoeses_szuksegallapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe21ba0d-640a-4328-ab4c-5b870e1f4921","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_new_york_hoeses_szuksegallapot","timestamp":"2021. február. 02. 08:09","title":"Felfüggesztették az oltások beadását a hóvihar miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban már lebontottak egy istállót, de a majorságának juhakolja is eltűnt.","shortLead":"Korábban már lebontottak egy istállót, de a majorságának juhakolja is eltűnt.","id":"20210202_Orban_csalad_muemlek_Hatvanpuszta_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1dbcd0-69ed-494d-8801-90c07605719c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210202_Orban_csalad_muemlek_Hatvanpuszta_engedely","timestamp":"2021. február. 02. 18:52","title":"Engedélyt kapott az Orbán család, hogy lerombolja a műemlék épületet a hatvanpusztai birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]