[{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6545098-7633-4a26-be96-4d628346167d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:40","title":"Hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues nevű oldal.\r

","shortLead":"A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues...","id":"20190731_Egy_23_eves_eladot_olhettek_meg_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e450ee-bd6d-4aa0-964e-50b390de2036","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Egy_23_eves_eladot_olhettek_meg_Kobanyan","timestamp":"2019. július. 31. 16:31","title":"Egy 23 éves eladót ölhettek meg Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","shortLead":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","id":"20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5eef5-1ffc-40ca-8253-edb18f7cf92a","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:35","title":"Emeli a kiszállítási díjakat a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pragmatikus, képes a közép-európaiak fejével gondolkodni, hasonló gondolatok lebegnek a szeme előtt, mint a magyar kormánynak, így összegezte az Európai Bizottság új vezetőjével lezajlott tárgyalásainak tanulságait, a szerzett benyomásait Orbán Viktor.\r

","shortLead":"Pragmatikus, képes a közép-európaiak fejével gondolkodni, hasonló gondolatok lebegnek a szeme előtt, mint a magyar...","id":"20190801_Orban_Ursula_von_der_Leyen_pragmatikus_eletosztonu_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b45cb-6d67-4469-9497-1688c24ac372","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Orban_Ursula_von_der_Leyen_pragmatikus_eletosztonu_vezeto","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:39","title":"Orbán: Ursula von der Leyen \"pragmatikus életösztönű vezető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","shortLead":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","id":"20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3941c-69db-4ff4-8dbe-99a283bdfd17","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:53","title":"Kevesebb autót adott el a Volkswagen, de így is nőtt a nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","shortLead":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","id":"20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6257aab-226d-47c9-846d-7d8f1211b60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:19","title":"Két ülés mínuszban, de 120 lóerő pluszban van ez VW Polo GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költöztetők jelentek meg a központ előtt, az Index szerint irodaszereket és rengeteg papírt rakta a furgonjukba.","shortLead":"Költöztetők jelentek meg a központ előtt, az Index szerint irodaszereket és rengeteg papírt rakta a furgonjukba.","id":"20190801_Mar_a_cegtabla_is_lekerult_a_rejtelyesen_eltunt_magyar_ossejtbank_kozpontjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaaf33b-ea98-4d4a-9ae1-0c156589a92f","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Mar_a_cegtabla_is_lekerult_a_rejtelyesen_eltunt_magyar_ossejtbank_kozpontjarol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:03","title":"Már a cégtábla is lekerült a rejtélyesen eltűnt magyar őssejtbank központjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]