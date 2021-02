Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A pénzügyi siker meghatározó az üzleti életben, azonban ugyancsak fontos a társak tiszteletének kivívása. A Fortune minden évben összeállítja a vállalatok rangsorát az elismertség szerint. Az élen technológiai cégek végeztek, persze ebben a világjárvány is szerepet játszott. A Fortune lista: ezek most a világ legelismertebb vállalatai - 2021. február. 03. 11:33 Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik ősszel. De hogy melyik etapban jön több érdekesség, az idén változhat. Már dolgoznak az új Windows 10-en, hamarosan ön is letöltheti - 2021. február. 02. 15:33 Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég, hogy megakassza. A tárgyalás legkorábban májusban folytatódhat, de kérdés, hogy ez csak monológokból álló helyzetértékelés lesz-e vagy valódi párbeszéd, miközben nem csak politikai, de gazdasági érdekek is közbeszólnak. Hetes cikkel a magyar kormány ellen: atombomba, használati utasítás nélkül - 2021. február. 02. 11:35

A Brexit miatt a brit egyetemeken már nem jár tandíjkedvezmény, így új célpontokat kerestek a külföldi továbbtanulásban gondolkodó magyar diákok. Már nem a brit egyetemekre készülnek a magyar diákok - 2021. február. 03. 06:19

Ezt állítja a legmagasabb francia irodalmi elismeréssel, a Goncourt-díjjal méltányolt könyv, a Napirend szerzője, Éric Vuillard. A történelem fekete komédia, a múlt sötétebb, mint gondolnánk - 2021. február. 02. 17:00 A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni az ellene kormányzati hátszéllel zajló lejárató kampányt, miután halálos fenyegetéseket is kapott. Portré-interjú Krekó Péterrel. Krekó Péter: "Mostantól is azt fogom mondani, amit gondolok" - 2021. február. 02. 13:00 Kezd visszatérni az élet Rómába is. A második világháború óta nem volt ilyen sokáig zárva, de ismét kinyitott a Vatikáni Múzeum - 2021. február. 02. 10:26

A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik. Hatalmas, golyóálló amerikai pickup tűnt fel - 2021. február. 03. 09:51