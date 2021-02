Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

„Vasárnap délután kaptam meg a regisztrált betegek listáját, az utolsó pillanatban, hiszen a leadási határidőnk hétfő délután öt óra volt. Másnap a rendelési időben próbáltuk megállapítani, olthatóak-e a rajta lévő páciensek, majd egyenként hívogattuk őket telefonon" - így foglalta össze elmúlt napjait a hvg.hu-nak egy Pest megyei háziorvos, aki kollégáival együtt most először vesz részt a lakosság oltásában.

Papp Zoltán szekszárdi háziorvos (b) aláírja a szükséges dokumentumot, miután átvette a kormányhivatal munkatársától (j) az amerikai Moderna cég koronavírus elleni oltóanyagát Szekszárdon, a Vörösmarty utcai orvosi rendelőben 2021. február 3-án © MTI / Kiss Dániel

Az elmúlt két napban több háziorvossal is beszéltünk arról, milyenek a tapasztalataik. Többségük szerint a bejelentés követő időszakban

teljes volt a kommunikációs zűrzavar, amely csak egy nappal a hivatalos indulás előtt kezdett enyhülni.

Magyarországra december 26-án érkezett meg az első szállítmány a Pfizer koronavírus elleni oltóanyagából, azóta – ha a tervezettnél lassabban is – 247 270 embert oltottak be ezzel és a Moderna vakcinájával, döntő többségben egészségügyi dolgozókat, idősotthonokban élőket, valamint az őket ellátókat.

© MTI / Vajda János

A vakcinákat eddig kivétel nélkül oltócsapatok, vagy oltópontokra vezényelt egészségügyi dolgozók adták be, ezen a héten azonban már a háziorvosok is bekapcsolódnak. A kormány nem tagadja, hogy a következő néhány nap egyfajta főpróbaként is felfogható (korábban Dunavarsányban háziorvosokkal már kipróbálták, hogyan lehet rendelőkben oltani), az általunk megkérdezettek szerint azonban a rendszer még távol áll a tökéletestől.

Keresd a listát!

A kormányzati terv elsőre nem tűnt különösebben bonyolultnak. Ahogy György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára is elmondta: pénteken több mint 5 ezer praxisba kiküldték a háziorvosoknak a listákat, amelyek a vakcinára regisztrált legidősebbek adatait tartalmazzák. Ezen annyi ember volt, ahány 80 év feletti volt a praxisban: van, ahol csak hat-hét, máshol több tucat.

A tanácstalanság már itt kezdődött. A háziorvosoknak megküldött első levélben még az állt, hogy abban a praxisban, ahol 10 regisztrált időskorú személy oltását megszervezik, ott egy ampulla Moderna oltóanyagot kapnak, amit a háziorvos rendelőjében, vagy a beteg otthonában kell beadni. Ezenkívül további 6 főt is ki kellett választani, akik a megyei kórházi oltóközpontban kapják meg a Pfizer által gyártott védőoltást. (Noha a levél kiküldése előtt György István azt kommunikálta, hogy a kijelölt 1800 praxisnál oltanak be 10-10 főt, a többi háziorvos csak az oltópontra szállításra szervezhet betegeket, ennek ellenére tudomásunk szerint mindenkinek ugyanaz az egyenlevél ment ki.) Mivel a számnak az oltóanyag nehézkes tárolása miatt pontosnak kell lennie, a praxisok az utóbbi érdekében össze is foghattak.

© MTI / Vajda János

Forrásaink szerint vasárnap – amikor kiderült, hogy nem jött elég Magyarországra a Moderna oltóanyagából – újabb levél érkezett, amelyben már az állt, hogy a Pfizer-listát kell előrébb venni, és ha maradt még név a listán, el lehet kezdeni összeállítani a tízes Moderna-névsort. (Ez nem mindenhol volt így, ahol elég név volt a listán, ott gond nélkül össze tudták állítani mindkét listát.)

A kommunikációs hiányosságokat erősítette, hogy egyáltalán nem volt egyértelmű, hol lehet megtalálni azt a bizonyos listát. Azt ugyanis nem e-mailben, vagy külön rendszeren kapták meg, hanem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) e-jelentés oldalára voltak feltöltve egy Excel táblázatban, a változásjelentés fül alatt. „Egymásnak telefonálgattunk péntek délután, hogy hol lehetnek, mire rájöttünk” – mesélte egy vidéki kistelepülés orvosa.

Ők még a szerencsésebbek közé tartoztak, a cikkünk elején már idézett háziorvos, péntek este rendelés után hiába kereste a dokumentumot, azt az ő praxisa csak vasárnap kapta meg, így alig néhány órája maradt arra, hogy áttanulmányozza, hiszen hétfő délután ötkor már le kellett adni a Megyei Védelmi Bizottság mellett működő oltási munkacsoport részére.

Nem csoda, hogy a legtöbb általunk megkérdezett háziorvos a kommunikációs káoszt emelte ki, de nem volt sokkal egyszerűbb maga a szervezés sem. A névsor leadásához egyenként hívták végig a sokszor 90 éves, falvakban élő pácienseiket, hogy megkérdezzék őket, be tudja-e őket valaki vinni az oltópontra. Időközben ugyanis kiderült, mégsem a betegszállítók élveznek prioritást, a héten már György István arról beszélt, a legjobb lenne, ha a család oldaná meg az idősek szállítását.

A rövid határidő miatt néhányan azért mondtak le az oltásról, mert nem érték el az autóval rendelkező gyerekeiket, unokáikat, a betegszállítást viszont nem akarták vállalni, mert féltek attól, hogy útközben megfertőződnek, vagy egész egyszerűen csak túl messze van a megyei kórházi oltópont. Igaz, néhol az oltópont helyszíne is változott.

„A megyei kórház a településünktől 80 kilométerre található, a listán szereplő idősek közül sokan már korlátozottak a mozgásban, ezért nem vállalták. Aztán a határidő lejárta után 10 perccel megérkezett az e-mail, amiből kiderült, hogy a mi oltópontunk helyszíne nem ott, hanem egy sokkal közelebbi helyszínen lesz, de akkor már mindegy volt” – mondta egy kis faluban praktizáló háziorvos.

© MTI / Vajda János

Tudunk olyan helyről, ahol az önkormányzat segít majd bevinni az időseket, máshol taxit rendelnek, hogy megkapják a Pfizer oltását, aminek kifejezetten örültek a háziorvosok, mert a mentővel való szállítás sok kérdést felvet. Az időseket majd egyenként összeszedi a mentő, odaviszi, megvárja, amíg az injekció után mindegyiküknél letelik a félórás megfigyelés, és haza is viszi? Vagy majd 15 órát kell várniuk, amíg majd értük jön valaki? Ráadásul a Pfizer vakcinánál nagyon pontosnak kell lenni, az is kérdés, mi lesz, ha dugóba kerülnek, vagy más miatt késnek? – kérdezte egyikük.

Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, hány esetben kérték a segítségüket az oltópontra szállításhoz és hogyan tudják megszervezni. Konkrét számot nem írtak, azt választolták, a háziorvosi megrendelések fogadása országszerte folyamatos és zavartalan. "A közfinanszírozott betegszállító szervezetek plusz kocsikat állítanak szolgálatba, a kapacitást a szükségletekhez igazítják, a tevékenység nem akadályozhatja az alapfeladatok ellátását."

Mentálisan is nehéz

Több orvos panaszkodott arra, hogy az elmúlt napokban legalább 100 oldalas levelezést folytattak velük a hivatalok, arról viszont szerdáig nem kaptak egyértelmű tájékoztatást, hogy pontosan kinél ellenjavallt a Moderna vagy akár a Pfizer/BioNTech, márpedig ez alapján kellett kiválasztaniuk azokat a listából, akiknek biztonságosan beadható. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) akut lázas megbetegedés, a vakcina összetevőjével szembeni allergiás reakció és korábbi anafilaxiás reakció esetén nem javasolja a Pfizer oltóanyagának beadását, a lista összeállítása közben azonban sok praxisban kellett eldönteniük, hogy daganatos betegeket, vagy már súlyos, krónikus betegségben szenvedőket rátegyenek-e. A közösségi oldalakon többen megjegyezték, hogy a páciensek többségének az volt az első kérdése a telefonban, hol gyártják az oltóanyagot.

© MTI / Mohai Balázs

Bár az első hírek még arról szóltak, hogy a 89 év felettieknek adják be az oltást, azóta már kiderült, hogy 81 év felett bárki rákerülhetett, ha nem volt nála idősebb, regisztrált beteg. A sorrend felállítása mentálisan is megviseli a háziorvosokat. Egyikük azt mesélte, hogy hétfőn folyamatosan telefonáltak neki a 80 év alatti páciensei, ők miért nincsenek a listán, pedig krónikus betegségekkel küzdenek. Őket nehéz megnyugtatni, a rendelési időben beérkező telefonhívások tömkelegét pedig szinte lehetetlen kezelni. Egyikük arról beszélt:

Jó lenne ezzel kapcsolatban valamilyen központi kommunikáció, mert ezt nehezen lehet bírni.

Úgy tűnik, a türelmetlen páciensekről szóló hírek a kormányhoz is eljutottak, György István, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs sajtótájékoztatóján kedden többször is nyugalomra intett mindenkit és hangsúlyozta, hogy aki regisztrált, az biztosan felkerült a listára, az oltásokat pedig a beérkező vakcinamennyiség alapján tudják végezni.

Nem lesz jó a fecskendő?

A bizonytalanságot a Moderna vakcinák késlekedése is erősítette, ami a háziorvosokon is csattan, hiszen ezt az oltóanyagot tudnák ők beadni a rendelőkben. A kormány eredetileg 18 ezer Moderna oltóanyagra számított, ehelyett viszont csak 10 800 jött, így az egész oltási tervet át kellett dolgozni. Emiatt György István tájékoztatása szerint nem 1800, csak 1080 praxis fog kapni 1-1 ampullát, ami praxisonként 10, összesen pedig kicsivel több mint 10 ezer ember beoltását teszi lehetővé.

Az oltások csütörtöktől vasárnapig tartanak, két nappal a kezdés előtt viszont a háziorvosoknak még fogalmuk sem volt arról, hogy az ő praxisukba jut-e belőle és ha nem, mit fognak mondani a listán szereplő pácienseiknek, akiket már kiértesítettek.

„Mi a hétvégét jelöltük meg az oltásra, ezzel nem zavarjuk majd a rendelést és többen is be tudunk jönni, hogy megfigyeljük a beoltott időseket. Azzal nincs gondunk, hogy hétvégén is dolgozunk, azzal sokkal inkább, hogy nem tudjuk, kapunk-e oltóanyagot. Abban reménykedem, hogy a későbbi időpont miatt még időben ki fog derülni, de aki csütörtökön akar oltani, az már biztosan nehezebb helyzetben lesz” – mondta egyikük.

Az információk végül a vakcinákkal együtt kedd késő este, szerda reggel kezdtek el csorogni, és megkezdődött a kiszállítás is. A háziorvosok többsége szerda délelőttre már tudta, kap-e a Moderna oltóanyagából. Ebből információink szerint tényleg nincs sok, van olyan megye, ahol mindössze 40 háziorvos kapott 1-1 ampullát a 400-ból.

Annak is akadnak még kérdései, akik kapott a Moderna oltóanyagából. Az egyik orvos azt mesélte,

kollégáival együtt megdöbbenve vették észre, hogy az ampulla mellé tíz darab 2 ml-es fecskendőt kaptak, ami kétszer akkora, mint amit az influenzaoltásoknál használnak.

"Ezt egyszerűen nem értjük, egy 2 ml-es fecskendőbe kell majd felszívnunk az ampullából betegenként tűpontosan 0,5 ml oltóanyagot, ami rendkívül nehéz. Volt olyan kolléga, aki éppen ezért megpróbálta beszerezni a szokásos 1 ml-es fecskendőket, hiszen azon rendesen jelölve is vannak a mértékegységek, de nem járt sikerrel" - mondta.

Azt ő is megerősítette, hogy hétfő óta a kommunikáció szintjén némileg olajozottabban mennek a dolgok, de azért a helyzet "korántsem tökéletes". Annyi tájékoztató jön például e-mailen, hogy csak kapkodják a fejüket, le ne maradjanak valami fontosról rendelés közben. Egy másik kollégája úgy látja, a helyzet akkor kezdett javulni, amikor a kommunikáció átkerült a megyei védelmi bizottságok oltási munkacsoportjaihoz, velük ugyanis könnyebb tartani a kapcsolatot.

Müller Cecília tiszti főorvos szerdai tájékoztatója szerint a Pfizer oltásokkal együtt csütörtök és hétfő között körülbelül 30 ezer regisztrált idős ember kapja meg az oltást a kórházi oltópontokon, több mint 10 ezer idős embert pedig a háziorvosok oltanak be. Kérte, hogy azok se essenek kétségbe, akik nem jutnak most be, ahogy vakcina jön, rájuk is sor kerül, erről mindenkit a háziorvos értesít majd. Külön tájékoztatót raktak fel a kormányzati koronavírus oldalra is.

A háziorvosok feladata ezzel viszont még nem ért véget, az oltásokat regisztrálni is kell az EESZT rendszerben, a beoltottak állapotát pedig után kell követniük. Ha pedig ezzel végeztek, és új adag oltóanyagok érkeznek be, az oltást is folytatniuk kell majd.