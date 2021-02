Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","shortLead":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","id":"20210203_proud_boys_terror_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ba6bf-60b6-4af4-9036-7441da1e07ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_proud_boys_terror_kanada","timestamp":"2021. február. 03. 20:35","title":"Terrorszervezetté nyilvánították Kanadában a Trump-párti Proud Boyst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","shortLead":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","id":"20210204_ujpest_rendor_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5478d95f-90d6-48a9-82d4-f5c3e787e4d6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_ujpest_rendor_keseles","timestamp":"2021. február. 04. 11:15","title":"“Akárhányszor meglátom, mindig mosolygok” – kamera elé állt az Újpesten megkéselt rendőr és társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","shortLead":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","id":"20210203_romain_grosjean_indycar_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78acf800-3c7e-4530-a72c-0eedf89c0683","keywords":null,"link":"/sport/20210203_romain_grosjean_indycar_f1","timestamp":"2021. február. 03. 17:40","title":"Az F1-ből kiszorult Grosjean az IndyCarban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","shortLead":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","id":"20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c65122-da24-4b43-bb44-8df44bf68144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 03. 16:29","title":"Már a mutációk ellen is védő vakcináját fejleszti az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2021. február. 03. 14:30","title":"5+1 tipp a téli autózáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik, egyfajta képhamisításról van szó. Ennek eredt nyomába egy újságíró, több szakértőt is felkeresve.","shortLead":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik...","id":"20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29833e-7ff4-42af-8c4b-c630b5fe04dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","timestamp":"2021. február. 04. 11:03","title":"Utánajártak, hogy tényleg hamisak-e a Samsung Galaxy S21 Ultra Hold-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt, ahol együtt bulizott az akkori belügyminiszter a Fidesz tagjaival, ahol rendszeresen fellépett a még ismeretlen Quimby vagy Kispál és Borz, ahonnan a Tilos Rádió indult. A hely alapításában nagy szerepe volt holland házfoglalóknak, egy lakásnyeremény-betétnek, a jószerencsének és mindenekelőtt a rendszerváltás utáni bizakodó légkörnek. Az egykori alapító szerint nem jó ötlet ugyanezzel a névvel most újranyitni, Interjú Németh Vladimirrel, vagy ahogy mindenki ismeri, Vovával.","shortLead":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt...","id":"20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d6b2f-319f-42db-86f2-841bc90a146b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","timestamp":"2021. február. 04. 20:00","title":"A rendszerváltás eufóriája nélkül nem lett volna Tilos az Á – interjú az alapító Németh Vladimirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áttekintette azokat a külsős szerződéseket, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kötött tavaly. ","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áttekintette azokat a külsős szerződéseket, amelyeket a Nemzeti Média...","id":"20210203_nmhh_mediahatosag_hadhazy_akos_wc_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07efa98-b617-458e-ae5c-9a36e21b977b","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_nmhh_mediahatosag_hadhazy_akos_wc_tanulmany","timestamp":"2021. február. 03. 18:15","title":"Tanulmányírásra 5 és fél, vécére 11 millió forintot költött az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]