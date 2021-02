Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek alapja az értékrend.","shortLead":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek...","id":"20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d03b02a-046f-458d-946c-f23cabd0c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","timestamp":"2021. február. 08. 18:24","title":"Matolcsy: Beindult a zöld átmenet, már nem lehet a természet kárára növekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","shortLead":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","id":"20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452ee20-1d95-45cb-a075-e1311396aa99","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","timestamp":"2021. február. 09. 11:28","title":"Minisztériumi dolgozókat lőttek le Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","shortLead":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","id":"20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcc800-8b43-426c-9ba1-ed9f52741920","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 07. 16:10","title":"Ausztria szeretné gyártani a kínai és az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Sáfián Fanni","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások energiahasználatát a felére lehetne csökkenteni. Azzal, hogy nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe a lakásfelújítások során az energiahatékonysági szempontokat, többet ártunk az éghajlatnak, mint használunk.","shortLead":"A lakások energiahasználatát a felére lehetne csökkenteni. Azzal, hogy nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe...","id":"20210208_Ezermilliardokat_dobtunk_ki_5_ev_alatt_az_ablakon_a_rossz_lakasfelujitasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b05b1-25bb-4445-a84f-9517cd783340","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Ezermilliardokat_dobtunk_ki_5_ev_alatt_az_ablakon_a_rossz_lakasfelujitasokkal","timestamp":"2021. február. 08. 17:45","title":"Ezermilliárdokat dobtunk ki 5 év alatt az ablakon a rossz lakásfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt, a bíróság most rendelte el a férfi letartóztatását. ","shortLead":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt...","id":"20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1e566-8565-404b-a29c-9326b71a4760","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","timestamp":"2021. február. 07. 18:53","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint annyira megverte élettársát, hogy szinte minden csontja eltört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","shortLead":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","id":"20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52745840-dfb5-4c21-aca0-0d043db3ba9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","timestamp":"2021. február. 08. 11:38","title":"Mozi lesz a KÖKI bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","shortLead":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","id":"20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53939543-4a36-4832-b3ba-57f29cde885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","timestamp":"2021. február. 08. 16:45","title":"Jövőre indulhat az M100-as autóút építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja, hogy külföldi titkosszolgálatok állnak az egész mögött.","shortLead":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja...","id":"20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a8fe1-6a93-4eb5-bc91-3561caadcac7","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","timestamp":"2021. február. 08. 18:45","title":"Az orosz köztévé szerint Navalnij Putyinhoz hasonló luxusban élt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]