Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést a Mátrai Erőmű ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.","shortLead":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést...","id":"20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f1e45-018a-4b6d-8a8c-dfd53ddc98c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","timestamp":"2020. február. 15. 12:34","title":"Szél Bernadett feljelentést tett a Mátrai Erőmű eladása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","shortLead":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","id":"20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e48d89-14ec-42a4-b5d2-3fa7a95ebb3b","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","timestamp":"2020. február. 14. 15:24","title":"Lovasi állítja, tiltólistán van a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","shortLead":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","id":"20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c97d94-dadc-468a-8b00-852ebeaec3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. február. 15. 19:25","title":"A kínai befolyástól félti az európai vezetőket Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl kevesen érdeklődtek.","shortLead":"Túl kevesen érdeklődtek.","id":"20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1fe0c-068f-4693-8445-7d9f30033bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","timestamp":"2020. február. 14. 15:00","title":"Mégsem tüntetnek Orbán ellen az évértékelő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a277ef3-67db-4f0f-a2cf-d8d09525c313","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Barack Obama elnöksége idején még csak ajánlotta a kedvenc könyveit, filmjeit és zenéit, de amióta elhagyta a Fehér Házat, feleségével együtt egyre jelentősebb szerepet tölt be az alkotások létrehozásában is. Produkciós cégük, a Higher Ground Production első filmjével, az American Factory-val Oscart nyert.","shortLead":"Barack Obama elnöksége idején még csak ajánlotta a kedvenc könyveit, filmjeit és zenéit, de amióta elhagyta a Fehér...","id":"202002014_Oscardijjal_mutatkozott_be_az_Obamahazaspar_produkcios_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a277ef3-67db-4f0f-a2cf-d8d09525c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ddd056-536a-49d6-b60d-92f6d74463ec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/202002014_Oscardijjal_mutatkozott_be_az_Obamahazaspar_produkcios_cege","timestamp":"2020. február. 14. 15:40","title":"Oscar-díjjal mutatkozott be az Obama házaspár produkciós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás éveiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Életének 97. évében hunyt el. A hírt barátja és munkatársa, Pulai Miklós jelentette be közösségi oldalán.","shortLead":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás...","id":"20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a0ca4c-fed4-4784-9316-fe33be004a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","timestamp":"2020. február. 16. 11:12","title":"Meghalt Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb","c_author":"Jakab Péter","category":"360","description":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter, a Jobbik elnöke amellett érvel, hogy közös egyéni jelöltek mellett a Jobbik, a Momentum és az LMP alkosson egy listát, párhuzamosan egy DK-MSZP listával. ","shortLead":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter...","id":"202007_egy_jelolt_ket_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a1d6b3-5eb3-4e6d-a761-6b34401c1fd8","keywords":null,"link":"/360/202007_egy_jelolt_ket_lista","timestamp":"2020. február. 14. 15:02","title":"Jakab Péter: Egy jelölt, két lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]