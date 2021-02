Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","shortLead":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","id":"20210214_Fotos_Nap_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a72326-cbc6-46d4-a908-fe7c92a2f44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Fotos_Nap_repulo","timestamp":"2021. február. 14. 21:17","title":"Élete képét készítette egy fotós a Nap előtt szálló repülőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23f1f1-aa20-40ac-ab3a-4a6281464089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy meghibásodott bojler okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Egy meghibásodott bojler okozhatta a tragédiát.","id":"20210213_hajmasker_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad23f1f1-aa20-40ac-ab3a-4a6281464089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05df572a-ff98-4c5c-bb3c-b93d11489e80","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_hajmasker_halal","timestamp":"2021. február. 13. 19:38","title":"A kádban szenvedett áramütést a 10 éves hajmáskéri kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43962c1e-3712-4743-84cd-f804b900bb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","timestamp":"2021. február. 13. 17:32","title":"Halálos tömegbaleset történt az olasz A32-sen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d359ebc6-e7d4-45d8-9df0-4234c282529b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy valószínűséggel ősszel érkezik a Google legújabb mobil operációs rendszere, az Android 12. Azonban akár már most letöltheti telefonjára az újdonság háttérképeit.","shortLead":"Nagy valószínűséggel ősszel érkezik a Google legújabb mobil operációs rendszere, az Android 12. Azonban akár már most...","id":"20210215_android_12_hatterkepek_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d359ebc6-e7d4-45d8-9df0-4234c282529b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8336-d06d-48c6-a695-fba0d86339bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_android_12_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2021. február. 15. 11:33","title":"Innen már most letöltheti az Android 12 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91da9793-b6d0-4cbc-8234-9340b8865a90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak 52 helye lesz a 120 tagú parlamentben.","shortLead":"A pártnak 52 helye lesz a 120 tagú parlamentben.","id":"20210214_Koszovoi_valasztas_Onrendelkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91da9793-b6d0-4cbc-8234-9340b8865a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1843d60-9d7c-408d-ae77-046c04a642f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koszovoi_valasztas_Onrendelkezes","timestamp":"2021. február. 14. 20:18","title":"Koszovói választás: A baloldali, nacionalista Önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot az exit poll szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a radikálisnak vélt ígéreteket a fegyvertartás szigorításáról.","shortLead":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek...","id":"20210213_michigan_fegyverbolt_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f585a1-a8c6-4202-82d7-7054b04efdd5","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_michigan_fegyverbolt_biden","timestamp":"2021. február. 13. 15:00","title":"Egy fegyverbolt nyilatkozatot kér a vásárlóitól arról, hogy nem Joe Bidenre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft milliárdos társalapítója szerint a koronavírus elvonultával sem dőlhetünk hátra. Fejlesztenünk és kutatnunk kell, máskülönben baj lesz – mondta.","shortLead":"A Microsoft milliárdos társalapítója szerint a koronavírus elvonultával sem dőlhetünk hátra. Fejlesztenünk és kutatnunk...","id":"20210215_bill_gates_jarvany_koronavirus_bioterrorizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb513a-f0cc-4433-bb03-def68f167358","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_bill_gates_jarvany_koronavirus_bioterrorizmus","timestamp":"2021. február. 15. 10:33","title":"Bill Gates: Egy újabb járvány veszélye mindig a fejünk felett fog lógni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]