[{"available":true,"c_guid":"992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","shortLead":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","id":"20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ddda9-d022-42cd-9945-53aac1df6c29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","timestamp":"2021. február. 16. 07:56","title":"Szalagkorlátnak csapódott autójával, majd gyalog indult el az M0-son egy ittas nő Maglódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c222ec-77e5-4e52-a2c3-56aa98fe7e83","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Jelentősen átrendezte a biztosítási piacot a koronavírus-járvány – mondta el a hvg.hu-nak az NN Group globális vezérigazgatója. David Knibbe arról is beszélt, hogyan látja a cégek hozzáállását a fenntarthatósághoz, valamint arról, mennyire látja elterjedtnek a zöld befektetéseket.","shortLead":"Jelentősen átrendezte a biztosítási piacot a koronavírus-járvány – mondta el a hvg.hu-nak az NN Group globális...","id":"20210215_david_knibbe_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c222ec-77e5-4e52-a2c3-56aa98fe7e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b398507-b749-4e8f-8582-2def4c15c84e","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_david_knibbe_interju","timestamp":"2021. február. 15. 12:30","title":"David Knibbe: A járvány óta egyre többen érzik úgy, hogy a saját kezükbe kell venniük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön megérkezik a Marshoz a NASA legújabb, Perseverance nevű robotja. A szerkezet tavaly július óta utazik.","shortLead":"Csütörtökön megérkezik a Marshoz a NASA legújabb, Perseverance nevű robotja. A szerkezet tavaly július óta utazik.","id":"20210215_nasa_mars_perseverance_landolas_hatterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeac3c7-ffb8-4483-a709-6e95fafcc30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_nasa_mars_perseverance_landolas_hatterkep","timestamp":"2021. február. 15. 08:33","title":"Háttérképnek is beillő fotóval hangol az újabb történelmi küldetésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány ellenére több lakáshitel fogyott 2020-ban, mint az azt megelőző évben, de azt nem mondhatjuk, hogy a járvány ne hatott volna a hitelezési folyamatokra. Az igénylők a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektettek a biztonságra, a negyedévek összehasonlításakor pedig borult az elmúlt évek mintázata. A Bank360.hu szakértői elemzésükben a lakáshitelek 2020-as eredményeit foglalták össze.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére több lakáshitel fogyott 2020-ban, mint az azt megelőző évben, de azt nem mondhatjuk...","id":"20210216_lakashitel_2020_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b6621a-1c9a-4156-827d-aeaa5e665b0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakashitel_2020_bank360","timestamp":"2021. február. 16. 09:55","title":"Járvány ide vagy oda, a lakáshitelekből több fogyott, és még olcsóbbak is lettek 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","shortLead":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","id":"20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba89ecf-fe21-4270-b925-2ddbb1dd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","timestamp":"2021. február. 16. 09:08","title":"Tömegek sétáltak a vékony balatoni jégen, amikor két ember alatt is beszakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","shortLead":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","id":"20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85899430-0222-4a62-bcec-3b291a1a6535","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","timestamp":"2021. február. 15. 15:52","title":"Különleges dokumentumfilm készül a Prodigyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","shortLead":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","id":"20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5a5a67-0f4e-4a23-9dcd-8f74e6bc76f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy zárva maradnak az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbed0b-8a4d-490e-8633-679ea7d448a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","timestamp":"2021. február. 16. 12:08","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]