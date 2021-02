Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35dc3d20-e34b-4768-8f50-4aeb6ee71e42","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos kampány indul a fejlődő világ munkásnyúzó üzemeiben gyártott termékek bojkottálására. A közgazdászok azonban rámutatnak, hogy - bár a munkakörülmények nyugati szemmel valóban gyalázatosak - ezek az állások fontos szerepet játszanak az alacsony jövedelmű országok gazdasági fejlődésében. Tiltakozó kampányokkal azonban igenis változtathatunk a cégek hozzáállásán.","shortLead":"Számos kampány indul a fejlődő világ munkásnyúzó üzemeiben gyártott termékek bojkottálására. A közgazdászok azonban...","id":"20210214_Bojkottaljuke_a_munkasnyuzo_uzemekben_gyartott_termekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35dc3d20-e34b-4768-8f50-4aeb6ee71e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb6c44f-d850-404d-884d-b967f4d3ea29","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210214_Bojkottaljuke_a_munkasnyuzo_uzemekben_gyartott_termekeket","timestamp":"2021. február. 14. 19:16","title":"Bojkottáljuk-e a munkásnyúzó üzemekben gyártott termékeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba - írta a Blikk. Utánajártunk, igaz-e ez.","shortLead":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba...","id":"20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04018b12-b672-423d-9fe1-2e5fe8619b57","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Tényleg van Orbánnak előkóstolója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hétben tizenöt magyar halálát okozta a hideg.","shortLead":"Az elmúlt két hétben tizenöt magyar halálát okozta a hideg.","id":"20210215_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_megemlekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b15ba-0c00-4c1b-8808-4932bb6548d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_megemlekezes","timestamp":"2021. február. 15. 08:49","title":"Október óta már 104 ember hűlt ki végzetesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","shortLead":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","id":"20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5fbac-3273-4a81-a8be-494a341fec57","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","timestamp":"2021. február. 15. 08:01","title":"Mit kell tudni a fotóról, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","shortLead":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","id":"20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85899430-0222-4a62-bcec-3b291a1a6535","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","timestamp":"2021. február. 15. 15:52","title":"Különleges dokumentumfilm készül a Prodigyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán 419 forintra emelkedik az üzemanyag átlagára.\r

","shortLead":"Szerdán 419 forintra emelkedik az üzemanyag átlagára.\r

","id":"20210215_benzin_gazolaj_uzemanyag_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c7a135-0309-4231-8e0b-2e28f8bcf741","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_benzin_gazolaj_uzemanyag_dragulas","timestamp":"2021. február. 15. 15:19","title":"Szerdán megint drágul a gázolaj a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri Hivatal elzárkózik attól, hogy ezeket közzé tegye, Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy a vizsgálat részleteit maga sem ismeri.","shortLead":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri...","id":"20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d438d3eb-98fe-430e-b445-40da74813d32","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"Nem fogjuk megtudni, hogy az Eszenyi-ügyben mit tárt fel a felügyelőbizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Összefogás után ott is van esélye az ellenzéknek, ahol 2018-ban a legerősebb indulóra 20–25 százalékot vert rá a fideszes győztes. A matematika azonban nem mindig találkozik a valósággal: az érintett körzetek egy részében a Jobbik szakadása írhatja újra a képletet. ","shortLead":"Összefogás után ott is van esélye az ellenzéknek, ahol 2018-ban a legerősebb indulóra 20–25 százalékot vert rá...","id":"20210215_2022_valasztas_billego_korzetek_ellenzek_fidesz_zavecz_tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b47cc-c806-48dd-adfd-eaa19114cb89","keywords":null,"link":"/360/20210215_2022_valasztas_billego_korzetek_ellenzek_fidesz_zavecz_tibor","timestamp":"2021. február. 15. 06:30","title":"Ahol minden szavazat számít: mutatjuk a körzeteket, ahol 2022-ben pár száz vokson múlhat a győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]