[{"available":true,"c_guid":"77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő beszélgetésekhez, az érthetőséget azonban a beszédstílus is befolyásolja – foglalták össze észrevételeiket amerikai szakemberek a Cognition című online folyóiratban. ","shortLead":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő...","id":"202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae535061-0c5c-409b-950d-997bfe93e2e5","keywords":null,"link":"/360/202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","timestamp":"2021. február. 19. 16:00","title":"Nehezebben érthető, ha maszkban beszélnek hozzánk, de van jó hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztük személyesen, a járvány második hulláma óta először. ","shortLead":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztük személyesen, a járvány második...","id":"20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bece89-24df-4c4b-bba3-c905b0beb151","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","timestamp":"2021. február. 18. 14:41","title":"Gulyás Gergelyt kérdeztük: Meddig maradhat befolyásos politikus a Fideszben, aki elfogadja egy francia bank negyedét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d805a76d-1f0e-4cb6-a0db-7b114e9b7bf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első ránázésre lehetne akár kampányfogás is Simicskó Istvántól, hogy elkísérte egy idősotthonba az oltóanyagszállítmányt, de Orbán Balázs elmagyarázta, hogy ilyet bárki csinálhat.","shortLead":"Első ránázésre lehetne akár kampányfogás is Simicskó Istvántól, hogy elkísérte egy idősotthonba...","id":"20210218_simicsko_istvan_oregotthon_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d805a76d-1f0e-4cb6-a0db-7b114e9b7bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58288d86-2615-40c3-9a15-258d4fbd0c57","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_simicsko_istvan_oregotthon_vakcina","timestamp":"2021. február. 18. 16:50","title":"Orbán Balázs szerint nincs azzal baj, hogy kormánypárti politikus is jelen van a vakcinák kiszállításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efda8b73-4a69-4ac6-91aa-05cb7104db75","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Paleovírusok után kutatva tanulmányozzák pleisztocén kori állatok maradványait a novoszibirszki Vektor kutatóközpont szakemberei egy jakutföldi múzeumban.","shortLead":"Paleovírusok után kutatva tanulmányozzák pleisztocén kori állatok maradványait a novoszibirszki Vektor kutatóközpont...","id":"20210218_pleisztocen_kori_allatok_maradvanyai_paleovirusok_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efda8b73-4a69-4ac6-91aa-05cb7104db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae62ed60-341f-49bc-84cc-fa4dfce30726","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pleisztocen_kori_allatok_maradvanyai_paleovirusok_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 18. 11:33","title":"29 000 éves vírusokat próbálnak kinyerni állatok maradványaiból Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","id":"20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475768a5-4e41-4809-9fc2-5518b9ad8031","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","timestamp":"2021. február. 17. 20:15","title":"A kalauzra, a mozdonyvezetőre és egy utasra is rátámadt egy férfi a nyíregyházi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az ellenzéki előválasztás Zuglóban.","shortLead":"Alakul az ellenzéki előválasztás Zuglóban.","id":"20210218_toth_csaba_hadhazy_akos_zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039c389-9dce-4a1a-974d-ca5ee661979c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_toth_csaba_hadhazy_akos_zuglo","timestamp":"2021. február. 18. 17:38","title":"Az MSZP-s Tóth Csaba egy fideszes videójának megosztásával támadja Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59542032-e2d7-47fe-8182-c752c811268b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum sorra jelenti be jelöltjeit az ellenzéki előválasztásra. ","id":"20210218_Szel_Bernadett_momentumos_szinekben_indul_Budakeszin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59542032-e2d7-47fe-8182-c752c811268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a2e48-a6a8-4174-932f-ee04cb58c893","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Szel_Bernadett_momentumos_szinekben_indul_Budakeszin","timestamp":"2021. február. 18. 11:34","title":"Szél Bernadett momentumos színekben indul Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]