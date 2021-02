Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b21d5be-9231-4928-ae11-e86d24221f04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sokkal azután, hogy landolt a Marson a Perseverance névre hallgató kutatórobot, és elküldte első fotóját a bolygóról, megszülettek az első mémek is. Ted Cruz és Bernie Sanders is feltűnik a Marson. ","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy landolt a Marson a Perseverance névre hallgató kutatórobot, és elküldte első fotóját...","id":"20210219_A_texasiak_inkabb_a_szenatorukat_kuldtek_volna_a_Marsra_a_kutatorobot_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b21d5be-9231-4928-ae11-e86d24221f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16845708-16dd-4cf3-b7d8-69136817e197","keywords":null,"link":"/elet/20210219_A_texasiak_inkabb_a_szenatorukat_kuldtek_volna_a_Marsra_a_kutatorobot_helyett","timestamp":"2021. február. 19. 09:50","title":"A texasiak inkább a szenátorukat küldték volna a Marsra a kutatórobot helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","shortLead":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","id":"20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cf318a-e483-43e0-8194-e28ac49e03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","timestamp":"2021. február. 17. 19:51","title":"A KDNP-s Vejkey Imre szerint érzékenyítik a magyar bírákat a keresztény értékekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","shortLead":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","id":"20210217_bunhamon_hab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc0405-21e7-4270-a4a8-b3518e2a820e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_bunhamon_hab","timestamp":"2021. február. 17. 16:20","title":"Hab temetett be egy írországi falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59542032-e2d7-47fe-8182-c752c811268b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum sorra jelenti be jelöltjeit az ellenzéki előválasztásra. ","shortLead":"A Momentum sorra jelenti be jelöltjeit az ellenzéki előválasztásra. ","id":"20210218_Szel_Bernadett_momentumos_szinekben_indul_Budakeszin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59542032-e2d7-47fe-8182-c752c811268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a2e48-a6a8-4174-932f-ee04cb58c893","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Szel_Bernadett_momentumos_szinekben_indul_Budakeszin","timestamp":"2021. február. 18. 11:34","title":"Szél Bernadett momentumos színekben indul Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","id":"20210217_egri_var_fal_omlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605f2aa-a98f-4f2f-aafa-49cf5e39fb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_egri_var_fal_omlas","timestamp":"2021. február. 17. 14:52","title":"Leomlott az Egri Vár fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen megrongálta.","shortLead":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen...","id":"20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10497ae4-c064-441f-a5ce-1a0d6cc3b2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","timestamp":"2021. február. 17. 13:40","title":"Hatalmas földcsuszamlás vitte el a japán driftkultusz egyik helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63cf081-f01b-459f-9f0f-0f735f29ca33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi ellen vádat emeltek.","shortLead":"A két férfi ellen vádat emeltek.","id":"20210218_biztonsagi_orok_sulyos_testi_sertes_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63cf081-f01b-459f-9f0f-0f735f29ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db2780e-cb94-4b98-af47-1fea09c4aa27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_biztonsagi_orok_sulyos_testi_sertes_pecs","timestamp":"2021. február. 18. 12:42","title":"Összevert egy tolvajnak tartott férfit egy vagyonőr és egy biztonsági őr, miközben mindent vett az üzlet kamerája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]