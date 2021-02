Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","shortLead":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","id":"20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa36a4-c422-4ba6-90bd-835a6d15fe5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","timestamp":"2021. február. 21. 20:37","title":"Niedermüller a Damjanich utcai ingatlanról: A mostani pályázaton is indulhat a zeneiskola fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","shortLead":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","id":"20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39be1798-0ce2-4492-ba15-13d90714d0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","timestamp":"2021. február. 22. 10:58","title":"Gyurcsány: Az egyetlen helyes döntést hozta meg a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","shortLead":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","id":"20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefadde5-8de4-4224-86bd-64baf2ff2965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 21. 22:32","title":"Kivette a polgármester a húst a menzák kínálatából, kibukott rá a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

