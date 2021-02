Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is megtűrik a Fideszben, amíg a politikai érdek mást nem diktál.","shortLead":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is...","id":"202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a01dc-e8e6-45a2-ade2-8a3c5d6ecd5a","keywords":null,"link":"/360/202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","timestamp":"2021. február. 27. 08:15","title":"Szex és Budapest: alap lett az álszentség a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.","shortLead":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára...","id":"20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25e26-ba33-49b8-beaa-2492100c86c1","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","timestamp":"2021. február. 27. 17:59","title":"Végső búcsút vettek Sir Captain Tom Moore-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleményük szerint tavaly szeptember óta is tovább romlott a média helyzete Magyarországon.","shortLead":"Véleményük szerint tavaly szeptember óta is tovább romlott a média helyzete Magyarországon.","id":"20210226_Nemzetkozi_ujsagiroszervezet_magyar_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743c51c1-f170-439d-8162-439efc54599d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Nemzetkozi_ujsagiroszervezet_magyar_media","timestamp":"2021. február. 26. 15:39","title":"16 nemzetközi újságírószervezet fejezte ki aggodalmát a magyar média helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f0edf6-5217-46a3-a142-a399e93e2b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hónapja még elképzelhetetlen indokkal magyarázkodott a sofőr.","shortLead":"Pár hónapja még elképzelhetetlen indokkal magyarázkodott a sofőr.","id":"20210227_Covidoltasra_sietett_200_kmhval_egy_88_eves_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2f0edf6-5217-46a3-a142-a399e93e2b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f282a7-ab51-4a03-b54b-d11b24792117","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_Covidoltasra_sietett_200_kmhval_egy_88_eves_nyugdijas","timestamp":"2021. február. 27. 09:05","title":"Covid-oltásra sietett 200 km/h-val egy 88 éves nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","shortLead":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","id":"20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d225f04f-4d14-49d7-a993-2c5adb3035fa","keywords":null,"link":"/elet/20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","timestamp":"2021. február. 27. 10:52","title":"Közös képpel állt ki hat magyarországi nagykövet a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg inkább csak a kütyürajongók szórakoztatására való. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg...","id":"20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f33d8-5170-4373-8f48-da1bf5d74e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 27. 17:00","title":"Mitől és mennyire lehet ma okos egy otthon? Kipróbáltuk a Xiaomi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségi közlemény már majdnem kimondta azt is, hogy a férfi egy Free SZFE felirat miatt vágta meg a maszkot viselő nő arcát.","shortLead":"Az ügyészségi közlemény már majdnem kimondta azt is, hogy a férfi egy Free SZFE felirat miatt vágta meg a maszkot...","id":"20210227_szfe_keseles_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949b7a6-aa7b-46d6-a7ec-074f642cedd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_szfe_keseles_ugyeszseg","timestamp":"2021. február. 27. 12:09","title":"Fennállt a bűnismétlés veszélye, letartóztatták az SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]