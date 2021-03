Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz hasonló edzéssel is. ","shortLead":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz...","id":"202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b78f8-c40e-4d76-8963-d7bcd6fbfa8d","keywords":null,"link":"/360/202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","timestamp":"2021. március. 01. 10:00","title":"Ha 50 felett is egészséges maradna, ismerje meg a HIIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","shortLead":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","id":"20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b489a1c-99bb-4a1e-8c5d-82406332d411","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","timestamp":"2021. március. 01. 06:35","title":"Itt vannak az első részletek Harry herceg és Meghan Markle interjújából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már feliratkozhatnak az érdeklődők a várólistára.","shortLead":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már...","id":"20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfed4da-6562-4e0b-b80f-c6b073a10199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","timestamp":"2021. március. 01. 13:03","title":"Újabb konkurenciát ad a Facebook a TikToknak, elkészült a Bars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két hét múlva már a Johnson & Johnson oltóanyagát is használhatják Európában.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két...","id":"20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e14a1-9504-4f18-93fa-f6237b020a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 13:07","title":"Müller Cecília: Ha így emelkednek a számok, újabb intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c52443-f970-48f0-a051-65fa71b2d74b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Édesapja 1956-ban egy szál biciklivel hagyta el Magyarországot. A holland EP-képviselő az ő élettörténetéből tanulta meg a szabadság, a jogok értékét - és ezt képviseli politikusként is.","shortLead":"Édesapja 1956-ban egy szál biciklivel hagyta el Magyarországot. A holland EP-képviselő az ő élettörténetéből tanulta...","id":"202108_piri_kati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c52443-f970-48f0-a051-65fa71b2d74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655a9902-c19b-4aca-b48b-640845dea2a9","keywords":null,"link":"/360/202108_piri_kati","timestamp":"2021. február. 28. 13:30","title":"Piri Kati, holland EP-képviselő: Hollandul gondolkodom, magyarul érzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","shortLead":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","id":"20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4c15-bcfd-4b61-98ac-bf851672d443","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","timestamp":"2021. február. 28. 17:18","title":"Visszafogja magát a Jaguar Land Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor úgy tudja, hogy az intézményben sokan nem írták alá az új jogviszonyról szóló szerződést.","shortLead":"Kunetz Zsombor úgy tudja, hogy az intézményben sokan nem írták alá az új jogviszonyról szóló szerződést.","id":"20210301_egeszsegugy_tatabanya_szent_borbala_korhaz_sbo_kunetz_zsombor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c9a5e6-022d-4d5d-b8d0-74aaf617ee98","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_egeszsegugy_tatabanya_szent_borbala_korhaz_sbo_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. március. 01. 20:21","title":"Nincs ma éjszakai műszak a tatabányai kórház sürgősségijén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]