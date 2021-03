Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le a csevegéseiket. Fontos viszont, hogy a jelszó visszaállításában nem fog tudni segíteni a cég.","shortLead":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le...","id":"20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5a2c8-5c1a-437f-8e2a-a3def3c4fd45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","timestamp":"2021. március. 09. 17:03","title":"Jelszavas védelmet fejleszt a WhatsApp, levédenék a lementett csevegéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy minisztérium sem érezte magát illetékesnek abban, hogy kiadják a megállapodásokat.","shortLead":"Egy minisztérium sem érezte magát illetékesnek abban, hogy kiadják a megállapodásokat.","id":"20210310_knai_orosz_szerzodes_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5cc292-b9ab-419d-829c-a0b91365e32a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_knai_orosz_szerzodes_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 08:18","title":"Titkolják, melyik minisztériumnál vannak a kínai és az orosz vakcinaszerződések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, pedig sok részét jól esne örökre kitörölni az emlékeink közül. Nemcsak az egészségügyi helyzet miatt volt extrém egy év ez, a gazdaságban is olyan vad hullámzásokat láttunk, mint korábban békeidőben még soha. Az elmúlt 365 nap tíz rekordját és mélypontját gyűjtöttük össze.","shortLead":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány...","id":"20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9f353-0eaa-4844-913a-84b2d6ab4ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","timestamp":"2021. március. 10. 11:20","title":"10 rekord és mélypont a magyar gazdaság elmúlt egy évéből, amióta együtt élünk a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","shortLead":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","id":"20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56274bf-78a6-4ec0-84ae-b08462bf74dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","timestamp":"2021. március. 11. 10:40","title":"Sokkal drágább lesz a hús, a tej, a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek úgy vélik, ezek segítéségével alakulhatott ki a szén alapú élet a Földön.","shortLead":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek...","id":"20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d5c261-6516-413f-a289-5c5a24aa49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","timestamp":"2021. március. 11. 09:03","title":"Minek köszönhetjük, hogy ma élet van a Földön? A NASA az üstökösökre tippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek Ferenci Tamás biostatisztikus, aki azt kéri mindenkitől: tartsa a lelket az ismerőseiben, és igyekezzen a minimálisra szorítani a kontaktusainak számát. ","shortLead":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek...","id":"20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4ec91e-28ae-457e-b3ae-21f0b381ea79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"Ferenci Tamás: A legoptimistább forgatókönyv szerint áprilisra már érzékelhető hatása lesz az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen jóval többen vannak, mint a második hullám csúcsán.","shortLead":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen...","id":"20210310_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1382a2b-7002-4ced-bead-030593d3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 10. 08:12","title":"179-cel nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","shortLead":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","id":"20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0941af58-50db-4312-bd45-9b0a1e29bac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","timestamp":"2021. március. 10. 12:03","title":"UV-fény alatt világító nyulakat találtak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]