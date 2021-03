Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint nem szerencsés most a nyitásról beszélni, hiszen legkorábban áprilisban jöhet el a harmadik hullám leszálló ága, amely akár szeptemberig is eltarthat.","shortLead":"A főorvos szerint nem szerencsés most a nyitásról beszélni, hiszen legkorábban áprilisban jöhet el a harmadik hullám...","id":"20210311_Szlavik_Janos_brit_mutacio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb1819-7f61-4ecd-8948-aea0fd7e1a89","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Szlavik_Janos_brit_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 10:47","title":"Szlávik János: \"Nyárra nem vennék még repülőjegyet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpárút, futópálya, fitneszpark és játszótér is lesz a 23 kilométer hosszú dél-pesti zöldfolyosón, amely egy régi iparvágány nyomvonalán köti össze a városrészeket.","shortLead":"Kerékpárút, futópálya, fitneszpark és játszótér is lesz a 23 kilométer hosszú dél-pesti zöldfolyosón, amely egy régi...","id":"20210310_kerekparut_zoldfolyoso_csepel_soroksar_nagy_burma_iparvagany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03614ff-4996-4b87-9148-f8162bc09612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_kerekparut_zoldfolyoso_csepel_soroksar_nagy_burma_iparvagany","timestamp":"2021. március. 10. 17:23","title":"14 milliárdból épülhet a Csepelt és Soroksárt összekötő zöldfolyosós kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő összeget, mert akár adóhiánya is keletkezhet a befizetőnek. ","shortLead":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő...","id":"20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168492-04b8-44c3-b460-e2f506676c6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","timestamp":"2021. március. 10. 10:37","title":"A kerekítéssel kivetett gépjárműadó miatt pórul járhatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem lábalt ki a hitelpiac a koronavírus-járvány okozta válságból, ami a piaci és az állami támogatással igényelhető kölcsönökre is igaz. A babaváró hitel különösen rosszul teljesített 2021 januárjában, ilyen keveset még egyik hónapban sem folyósítottak belőle a hitelintézetek. A Bank360.hu babaváró hitel körképéből kiderül, hogy mi állhat a csökkenés hátterében, illetve hogy milyen élethelyzetekben lehet kihozni a legtöbbet a kamatmentes 10 millió forintos hitelből.","shortLead":"Továbbra sem lábalt ki a hitelpiac a koronavírus-járvány okozta válságból, ami a piaci és az állami támogatással...","id":"20210310_babavaro_hitel_2020_januar_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44b54f5-d8b8-486a-bd15-0283201cc6bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_babavaro_hitel_2020_januar_bank360","timestamp":"2021. március. 10. 12:36","title":"Mélyponton a babaváró hitel: az indulás óta nem vettek fel belőle ilyen keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra és a kilakoltatások megakadályozására is jut pénz.","shortLead":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra...","id":"20210311_Biden_mentocsomag_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e32451-4f5e-4901-b050-14928a5a9fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Biden_mentocsomag_valsag","timestamp":"2021. március. 11. 05:34","title":"Megszavazták Biden 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki azt gondolná, hogy a Huawei kedvét szegték az amerikai tiltások, az nagyot téved. A kínai vállalat igazi nagyágyú az 5G terén: egymás után adja be globális technológiai szabadalmait. ","shortLead":"Ha valaki azt gondolná, hogy a Huawei kedvét szegték az amerikai tiltások, az nagyot téved. A kínai vállalat igazi...","id":"20210311_5g_szabadalmak_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b61ac8-8e32-45f2-a91d-d4661249e72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_5g_szabadalmak_huawei","timestamp":"2021. március. 11. 10:03","title":"Ha 5G-ről van szó, akkor nem lehet megállítani a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","shortLead":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","id":"20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c2b2f-8aa9-4187-afea-6939d5b1f0cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","timestamp":"2021. március. 10. 15:48","title":"Kilenc ország végső dátumot kért az EU-tól a hagyományos motorú autók kitiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

","shortLead":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar...","id":"202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf231b-c656-45e3-a3ed-a1659e97ffe1","keywords":null,"link":"/360/202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","timestamp":"2021. március. 10. 07:00","title":"Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]