[{"available":true,"c_guid":"bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","shortLead":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","id":"20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc619db5-1c7f-43c9-a446-eae5f9a02232","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","timestamp":"2021. március. 13. 08:55","title":"Koronavírus: majdnem ezren vannak már lélegeztetőgépen, 9444 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat más műemlékkel, az egykori hajógyár épületekben működő bezárt szórakozóhelyekkel.","shortLead":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat...","id":"20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03669f57-5df7-4a6c-9ae1-7d67f44991e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","timestamp":"2021. március. 12. 16:57","title":"Demeter Szilárdéké lesz a Hajógyári-sziget jókora része, a volt Vizoviczki-diszkók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","shortLead":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","id":"20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8d0c5-3653-4fbb-a6af-4444f7b2130e","keywords":null,"link":"/elet/20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","timestamp":"2021. március. 12. 20:54","title":"Az olaszok megrohamozták a fodrászaikat az újabb zárlat előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza a Sirit. Emlékezetében fogja tartani, melyik zeneszolgáltatást preferáljuk, azonban ez nem jelent kardinális változást.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza...","id":"20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8386a-3770-4eaa-8574-2b4535d16ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","timestamp":"2021. március. 13. 08:03","title":"Jó hír, ha iPhone-ja van és Spotifyt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza a termelésük, emiatt a teljes magyar ipar mínuszban zárta a januárt. A decemberhez képest így is sikerült minimális növekedést elérni, annyira sok elektronikai termék készült.","shortLead":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza...","id":"20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bccdb06-7256-4da3-a57e-6aad450b8bcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","timestamp":"2021. március. 12. 09:31","title":"Óriásit zuhant az autógyárak termelése, és magával rántotta a teljes magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","shortLead":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","id":"20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1245baf-a128-4bda-b2b1-9480f57e4d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 12. 10:19","title":"A csökkentett ígéretnél is kevesebb vakcinát szállít ki márciusban az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]